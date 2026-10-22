Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha vietato a tutto il personale del Pentagono di usare informazioni non divulgate per piazzare scommesse su imminenti azioni militari, anche su piattaforme di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket.

In un promemoria inviato martedì ai vertici del Pentagono e delle agenzie della Difesa, Hegseth ha dichiarato che tutto il personale del Department of War ha il divieto di effettuare transazioni finanziarie usando informazioni non pubbliche. Ciò comprende sia informazioni classificate sia non classificate.

«Non ci sono dubbi sul motivo per cui è importante. I nostri nemici osservano i movimenti su questi mercati», ha scritto Hegseth. «Le vite dei nostri militari spesso dipendono dal fatto che il nemico non sappia cosa sta per accadere».

«Oltre alla sicurezza operativa, gli interessi finanziari possono distorcere il giudizio. Un logistico che ha denaro in gioco sulla data di un attacco ha un interesse per quella data. Un analista che detiene una posizione su un esito ha un interesse per quell’esito», ha dichiarato.

La direttiva segue l’ incriminazione di aprile del soldato dell’esercito statunitense Gannon Ken Van Dyke, che avrebbe usato informazioni classificate sull’operazione per catturare il leader venezuelano Nicolás Maduro, guadagnando più di 400.000 dollari su Polymarket.

I procuratori sostengono che Van Dyke abbia partecipato alla pianificazione e all’esecuzione dell’operazione, usando poi le sue conoscenze anticipate per scommettere su esiti relativi alla rimozione di Maduro. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

A febbraio, le autorità israeliane hanno arrestato e incriminato un riservista dell’esercito e un civile per aver presumibilmente usato informazioni classificate per piazzare su Polymarket scommesse relative agli attacchi militari israeliani contro l’Iran.

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