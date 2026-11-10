La Camera bassa polacca sostiene il disegno di legge sulle sanzioni che include il congelamento delle criptovalute
Il disegno di legge è ora all’esame del Senato e amplierebbe i presupposti per inserire persone e società nell’elenco nazionale delle sanzioni della Polonia.
La Camera bassa polacca ha approvato un disegno di legge che amplierebbe il quadro sanzionatorio del Paese e includerebbe esplicitamente le cripto-attività tra i fondi che le autorità possono congelare quando impongono sanzioni.
Il Sejm ha approvato venerdì la legge sulle misure restrittive sostenuta dal governo con 240 voti favorevoli e 202 contrari, con un’astensione, e l’ha trasmessa lunedì al Senato, secondo i registri parlamentari ufficiali. Il disegno di legge include esplicitamente le cripto-attività, come definite dal regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), tra i fondi finanziari che le autorità potrebbero congelare quando impongono sanzioni.
Il ministro dell’Interno polacco supervisionerebbe l’elenco nazionale delle sanzioni; le decisioni di inserimento nell’elenco entrerebbero in vigore il giorno dopo la pubblicazione della designazione da parte delle autorità. Le persone e le società interessate potrebbero contestare la decisione davanti al tribunale amministrativo, ma il disegno di legge consente l’esecuzione prima di una pronuncia giudiziaria.
La Polonia dispone già di un elenco nazionale delle sanzioni previsto da una legge del 2022 volta a contrastare il sostegno all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il disegno di legge amplierebbe i presupposti per imporre sanzioni nazionali includendo alcune ingerenze straniere e attività di manipolazione delle informazioni che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza nazionale.
Il Senato ha 30 giorni per approvare, modificare o respingere la normativa. Se non intraprende alcuna azione, la Costituzione polacca considera il disegno di legge approvato nella forma adottata dal Sejm, consentendone il passaggio al presidente per l’esame.
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