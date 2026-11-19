Mercoledì la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha aggiunto Hyperliquid, un exchange decentralizzato di futures perpetui, al suo Alert List.

La SFC ha dichiarato che Hyperliquid non dispone di una licenza per operare in città.

La voce cita sia Hyperliquid sia Hyperliquid Hong Kong e identifica il sito di trading dell’exchange. La SFC ha dichiarato di sospettare che Hyperliquid gestisca una piattaforma di trading a Hong Kong, affermando di gestirne una lì o di promuovere attivamente i propri servizi al pubblico di Hong Kong.

L’ elenco della SFC delle piattaforme sospette di trading di asset virtuali conta ora 69 voci.

Cointelegraph ha contattato Hyperliquid per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

La Monetary Authority of Singapore ha aggiunto Hyperliquid alla propria Investor Alert List il 26 giugno. L’elenco include società che gli investitori potrebbero erroneamente ritenere regolamentate dalla banca centrale. Hyperliquid ha dichiarato all’epoca di non aver mai affermato di possedere una licenza a Singapore.

Correlato: Crypto.com ritirerà l’app consumer di Hong Kong citando cambiamenti normativi