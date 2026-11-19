Martedì, sei senatori bipartisan hanno esortato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a estendere le tutele normative proposte agli emittenti di stablecoin sottoposti alla supervisione degli Stati, avvertendo che le norme proposte per il GENIUS Act potrebbero indirizzare le società verso licenze federali.

In una lettera al Segretario del Tesoro Scott Bessent, le senatrici Cynthia Lummis e Kirsten Gillibrand, insieme ad Angela Alsobrooks, Kevin Cramer, Pete Ricketts e Mark Warner, hanno affermato che la proposta del Tesoro offre un safe harbor a determinati emittenti con richieste federali pendenti e deroghe approvate dalle autorità di regolamentazione, ma nessuna protezione equivalente per gli emittenti statali.

I senatori hanno avvertito che gli emittenti «potrebbero essere incentivati a cercare maggiore chiarezza operativa nell’ambito di una licenza federale», anche attraverso l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), cosa che, hanno affermato, sarebbe «l’opposto delle nostre intenzioni nella stesura di questa legge».

I senatori hanno esortato il Tesoro a estendere il safe harbor agli emittenti negli Stati che dovrebbero avere quadri normativi conformi in vigore prima del 18 gennaio 2028, riducendo l’incertezza mentre sono in corso le revisioni delle certificazioni.

La richiesta dei senatori fa seguito a un appello di giugno, con cui avevano esortato il Tesoro a preservare la partecipazione degli Stati e a chiarire il processo di certificazione.

Il GENIUS Act consente generalmente agli emittenti con stablecoin in circolazione per un valore pari o inferiore a 10 miliardi di dollari di operare sotto la supervisione statale conforme, con esenzioni disponibili oltre tale soglia.

Kevin Wysocki, responsabile delle politiche presso Anchorage Digital, ha messo in dubbio che un safe harbor più ampio farebbe una grande differenza. Ha affermato che gli emittenti scelgono la supervisione federale perché rischiano di dover cambiare autorità di regolamentazione se le loro stablecoin superano i 10 miliardi di dollari in circolazione, sebbene siano disponibili esenzioni.

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