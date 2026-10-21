Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato una tavola rotonda alla Casa Bianca sulla criminalità informatica, mentre lui e membri della sua amministrazione sono sottoposti all’esame di legislatori ed elettori per le accuse secondo cui avrebbero usato le loro posizioni per arricchirsi con asset digitali.

Intervenendo alla tavola rotonda di mercoledì, Trump ha dichiarato che «innumerevoli» americani hanno perso più di 20 miliardi di dollari a causa della criminalità informatica nel 2025 attraverso schemi di impersonificazione, attacchi ransomware, centri di truffa e altri metodi. Il presidente ha aggiunto che i funzionari federali avevano congelato 1 miliardo di dollari in «cybervaluta legata a truffatori stranieri» e avevano impedito che 1,6 miliardi di dollari di perdite nel 2025 finissero nelle mani di criminali coinvolti nella criminalità informatica, in seguito a un ordine esecutivo di marzo.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth (a sinistra), il presidente Donald Trump (al centro) e il procuratore generale Todd Blanche (a destra) parlano alla Casa Bianca mercoledì. Fonte: Casa Bianca

È significativo che né il presidente né il procuratore generale Todd Blanche abbiano usato esplicitamente il termine «criptovaluta» o «asset digitali» parlando delle truffe che colpiscono molti americani, nonostante le notizie pubblicate prima della tavola rotonda indicassero che il tema dell’evento sarebbe stato un giro di vite sulle truffe crypto straniere. Anche il segretario per la Sicurezza interna Markwayne Mullin ha fatto riferimento soltanto all’«estorsione digitale». «Cybervaluta», la parola usata da Trump, è un termine datato per ciò che oggi molti chiamano criptovaluta.

Il Federal Bureau of Investigation ha riferito che gli americani avevano perso 11 miliardi di dollari a causa di truffe nel 2025 specificamente legate agli asset digitali, anche attraverso gli ATM crypto. Cointelegraph ha contattato la Casa Bianca per un commento sulla tavola rotonda, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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Il presidente e la sua famiglia sono legati a diverse iniziative crypto che, secondo quanto riferito da Trump, gli avrebbero fruttato 1,4 miliardi di dollari nel 2025, mentre i suoi presunti «schemi» sarebbero costati agli investitori circa 4,7 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Public Citizen. La società crypto della sua famiglia, World Liberty Financial, è inoltre sottoposta a esame perché la sua stablecoin USD1 sarebbe stata utilizzata per regolare un investimento di 2 miliardi di dollari in Binance da parte di un’entità legata allo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan negli Emirati Arabi Uniti.

Il progetto memecoin di Trump, Official Trump (TRUMP), organizzerà un’altra cena per i detentori del token il 22 novembre. Eventi simili organizzati dal team dietro il memecoin hanno suscitato accuse da parte di legislatori e gruppi di interesse secondo cui Trump starebbe vendendo l’accesso alla presidenza attraverso schemi di «pay-to-play».

La polizia italiana arresta 30 persone in un sistema di riciclaggio di denaro crypto

La tavola rotonda della Casa Bianca ha fatto seguito alle notizie secondo cui le autorità italiane hanno arrestato 30 persone per aver usato crypto per riciclare milioni di dollari attraverso una banca presumibilmente legata alla mafia. Secondo Bloomberg, la polizia italiana stava indagando su una rete criminale che trasferiva denaro proveniente da frodi aziendali, truffe sugli investimenti crypto e traffico di droga verso portafogli digitali.

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