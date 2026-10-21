Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha paragonato la storica legislazione sugli stablecoin dell’amministrazione Trump alle riforme bancarie varate sotto il presidente Abraham Lincoln, tracciando un parallelo tra due iniziative volte a istituire un quadro nazionale per la valuta americana a più di 160 anni di distanza.

In un post pubblicato mercoledì su X, Bessent ha elogiato la norma finale dell’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) che attua il GENIUS Act, definendo la legislazione un «momento di svolta nella finanza americana».

Bessent ha tracciato un parallelo con il National Currency Act del 1863, che istituì un quadro federale affinché le banche autorizzate a livello nazionale emettessero valuta. Ha sostenuto che il GENIUS Act svolge una funzione analoga per gli stablecoin di pagamento nell’era digitale.

Bessent ha affermato che la norma dell’OCC sosterrebbe «l’innovazione del settore privato, la concorrenza e la leadership americana nel settore degli asset digitali».

Fonte: Scott Bessent

Come ha riferito Cointelegraph mercoledì, l’OCC ha definito in via definitiva le norme che disciplinano le riserve, i rimborsi e i servizi correlati relativi alle stablecoin. Le norme dovrebbero entrare in vigore il 18 gennaio 2027.

Jonathan Gould, comptroller of the currency, ha descritto la normativa come un «quadro chiaro e pratico per l’innovazione nel settore delle stablecoin di pagamento».

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Cosa comportano le norme dell’OCC sulle stablecoin per gli emittenti

Il GENIUS Act, firmato e convertito in legge nel 2025, ha istituito un quadro normativo federale per le stablecoin di pagamento. La norma definitiva dell’OCC stabilisce come tale quadro si applicherà agli emittenti soggetti alla sua supervisione, inclusi i requisiti relativi a riserve, rimborsi e gestione del rischio.

A partire dal 18 gennaio 2027, le società che emettono stablecoin di pagamento negli Stati Uniti dovranno generalmente ottenere l’approvazione normativa ai sensi del GENIUS Act. L’emissione di stablecoin senza l’autorizzazione richiesta potrebbe comportare sanzioni.

L’OCC ha dichiarato che la norma definitiva riguarda le banche nazionali, le associazioni federali di risparmio, le filiali federali di banche estere e le società non bancarie che cercano l’approvazione per emettere stablecoin di pagamento sotto la supervisione federale. Riguarda inoltre alcuni emittenti esteri di stablecoin di pagamento.

Le norme arrivano mentre le stablecoin denominate in dollari acquistano slancio nei pagamenti e nei trasferimenti di denaro, anche se la crescita della loro offerta complessiva si è arrestata.

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