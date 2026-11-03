ARK Invest di Cathie Wood sta acquistando azioni Coinbase e Circle mentre i titoli crypto scendono, riducendo al contempo la sua partecipazione nell’operatore di exchange crypto Bullish.

ARK ha acquistato venerdì e lunedì azioni dell’exchange crypto Coinbase (COIN) per un valore stimato di 9 milioni di dollari e azioni dell’emittente di stablecoin Circle (CRCL) per 8 milioni di dollari, secondo le comunicazioni giornaliere delle operazioni di ARK e i prezzi di chiusura di Yahoo Finance.

Gli acquisti hanno totalizzato 64.208 azioni Coinbase e 110.551 azioni Circle attraverso tre fondi negoziati in borsa (ETF) di ARK, che hanno inoltre venduto 342.545 azioni Bullish (BLSH) per un valore di circa 8 milioni di dollari.

Tutti e tre i titoli hanno chiuso in ribasso lunedì. Coinbase ha perso il 3,98%, a 137,83 dollari; Circle ha ceduto lo 0,63%, a 72,08 dollari; e Bullish è scesa del 5,7%, a 22,54 dollari.

Lunedì ARK ha inoltre acquistato azioni Robinhood per circa 646.000 dollari. Il titolo è sceso dell’1,4%, a 83,80 dollari, secondo Yahoo Finance.

Secondo le comunicazioni sulle partecipazioni di ARK, martedì Circle figurava tra le cinque principali partecipazioni di tre ETF ARK, rappresentando 270,3 milioni di dollari (4,6%) di ARKK, 71,4 milioni di dollari (4,4%) di ARKW e 42,6 milioni di dollari (5,9%) in ARKF.

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