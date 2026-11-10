Secondo la società di cybersicurezza CertiK, gli exchange di criptovalute dovrebbero imporre rigidi limiti in dollari alle disponibilità nei loro hot wallet, anziché affidarsi esclusivamente ai rapporti di cold storage per misurare la sicurezza.

La raccomandazione è arrivata mentre diversi exchange di criptovalute hanno recentemente rivelato quanto detenevano in cold wallet, nel tentativo di rassicurare i clienti dopo l’hack da record ai danni di Binance, che ha preso di mira i suoi hot wallet. L’exchange di criptovalute Gate ha riferito che l’88,26% dei suoi asset totali era in cold storage, mentre Coinbase ha dichiarato di mantenere offline oltre il 99% degli asset dei clienti.

«Il cold storage è una misura utile dell’esposizione online, ma non è un indicatore di sicurezza autonomo», ha dichiarato a Cointelegraph il team di ricerca di CertiK.

La Corea del Sud richiede ai fornitori di servizi di criptovalute di mantenere in cold storage almeno l’80% degli asset in criptovalute dei clienti, in base al loro valore. Le linee guida di Singapore prevedono almeno il 90%, mentre il quadro normativo giapponese richiede almeno il 95% e il requisito di base di Hong Kong per le piattaforme di trading di criptovalute autorizzate è del 98%.

CertiK ha dichiarato che, sebbene livelli più elevati di cold storage riducano generalmente l’esposizione online, il beneficio diventa meno significativo a livelli molto elevati.

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Rapporti di custodia rigidi potrebbero inoltre rallentare i prelievi, costringere a trasferimenti affrettati e concentrare il rischio nei sistemi di gestione delle chiavi.

CertiK ha dichiarato che gli exchange di criptovalute dovrebbero valutare la possibilità di fissare limiti per gli hot wallet di ciascun asset e blockchain, secondo il più restrittivo di tre limiti: una percentuale delle passività verso i clienti, il fabbisogno stimato per i prelievi e un tetto assoluto alle perdite basato sulle risorse finanziarie dell’exchange e sulle sue capacità di recupero.

«La flessibilità dovrebbe sostenere la liquidità operativa, mentre massimali rigidi in dollari e interruttori automatici limitano le perdite potenziali», hanno dichiarato.

Binance afferma di aver sostituito il 98% degli asset interessati

La scorsa settimana Binance ha dichiarato di aver ricostituito circa il 98% dei token interessati dopo l’hack e che avrebbe assorbito le perdite. In un aggiornamento sul recupero pubblicato mercoledì, l’exchange ha dichiarato che i token rimanenti erano meno liquidi e avrebbero richiesto più tempo per essere acquisiti.

Nel frattempo, hacker legati alla Corea del Nord hanno creato memecoin per riciclare i fondi provenienti dal furto, secondo Elliptic. La società ha tracciato circa 430.000 dollari attraverso sei token lanciati di recente su NEAR, dove i pool di liquidità hanno contribuito a occultare i trasferimenti tra wallet, sebbene le transazioni siano rimaste tracciabili on-chain.

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