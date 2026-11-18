Bitcoin è sceso sotto i 63.000 dollari dopo l’apertura di Wall Street di mercoledì, mentre le azioni statunitensi hanno ceduto terreno per i timori sull’inflazione.

Punti chiave:

La debolezza del prezzo di Bitcoin ha portato a un calo fino a 63.000 dollari mercoledì, in seguito a un avvio debole delle azioni statunitensi.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha avvertito che a dicembre i funzionari potrebbero «dover scioccare le persone» con un aumento dei tassi d’interesse di 50 punti base.

L’analista David Eng ha definito «estrema» la pressione di vendita su Bitcoin, citando deflussi netti di capitali pari a 8,7 miliardi di dollari in 30 giorni.



Waller: la Fed potrebbe dover attuare uno «shock» sui tassi d’interesse

I dati di TradingView hanno mostrato che Bitcoin (BTC) era in calo del 3% nella giornata, dopo aver registrato vendite graduali nelle ore precedenti alla sessione di trading statunitense.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La debolezza ha accompagnato i commenti del governatore Christopher Waller sulla futura politica monetaria della Federal Reserve. Parlando a CNBC, Waller ha sostenuto la necessità di aumentare i tassi d’interesse di 50 punti base nella riunione di dicembre del Federal Open Market Committee (FOMC), più degli attuali 25 punti base previsti dal consenso del mercato.

Con l’inflazione CPI al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed da cinque anni, ha avvertito che le imprese si stavano abituando a trasferire ai consumatori aumenti annuali dei prezzi del 3% “o superiori”.

“Potrebbe essere necessario, per così dire, scuotere le persone e dire: ‘Aspettate un momento; il 3% non è il numero a cui dovreste pensare d’ora in poi’”, ha detto.

Waller ha descritto la necessità di “azioni aggressive” per contrastare le tendenze inflazionistiche, che, ha osservato, si stavano estendendo ad aree non direttamente interessate dagli attuali fattori geopolitici scatenanti: la guerra tra Stati Uniti e Iran e il conseguente aumento dei prezzi del petrolio.

Gli ultimi dati del FedWatch Tool di CME Group hanno mostrato che i mercati continuano a favorire nettamente un aumento di 25 punti base a dicembre, con una probabilità di tale esito superiore al 95%.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed per riunione del FOMC (screenshot). Fonte: CME Group

Non tutti condividevano la fiducia nella tesi a favore di un inasprimento della politica monetaria. Commentando l’atteggiamento aggressivo della Fed, l’economista Robin Brooks ha sostenuto che il recente raffreddamento dei prezzi del petrolio rendeva superfluo aumentare gli impegni sui rialzi dei tassi.

«Non credo che nessuno dei membri più falchi del FOMC abbia fornito argomenti convincenti a sostegno del fatto che l’inflazione di fondo — escludendo gli shock dal lato dell’offerta — sia elevata», ha scritto martedì in un’analisi. Brooks ha definito la prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi un «terribile errore».

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Analista: Bitcoin ha bisogno di afflussi giornalieri per 290 milioni di dollari

Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso, tentando una breve inversione prima di tornare in territorio negativo. L’S&P 500 era in calo dello 0,3%, mentre l’indice Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, oscillava intorno al livello di apertura giornaliero, ignorando il rinnovato ottimismo sul settore dell’IA dopo che Nvidia ha superato le stime sugli utili del terzo trimestre.

Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin è rimasto privo di un catalizzatore rialzista, cercando di rompere al ribasso da un intervallo di scambio compreso tra 64.000 e 66.000 dollari, in vigore dal 15 novembre.

L’analista indipendente David Eng ha avvertito che la pressione di vendita rimane «estrema» agli attuali livelli di prezzo. Eng ha citato deflussi di capitale per 8,7 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni, insieme a deflussi netti di 2,1 miliardi di dollari dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi dall’inizio dell’anno.

«Bitcoin non ha bisogno di altri 8,7 miliardi di dollari di acquisti ogni mese per riprendersi. Ha bisogno che l’equilibrio tra acquisti e vendite migliori. Al ritmo attuale su 30 giorni, un miglioramento di 290 milioni di dollari al giorno eliminerebbe il deflusso netto misurato», ha sostenuto su X.