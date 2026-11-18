Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno ripreso a registrare deflussi netti martedì, dopo una breve pausa nelle perdite all’inizio della settimana.

I fondi hanno registrato martedì deflussi netti per circa 240 milioni di dollari, di cui 210 milioni attribuibili all’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, secondo i dati di Farside Investors.

L’IBIT ha registrato afflussi netti per 76,5 milioni di dollari lunedì, interrompendo una serie di deflussi netti da 2,35 miliardi di dollari durata 11 sessioni consecutive.

Anche gli ETF spot statunitensi su Ether (ETH) hanno registrato deflussi netti per 29 milioni di dollari martedì, aggiungendosi ai prelievi per 8,3 milioni di dollari di lunedì. I fondi su ETH hanno registrato deflussi netti in otto delle ultime nove sessioni di negoziazione.

La ripresa dei deflussi dagli ETF crypto è avvenuta in un contesto di persistente debolezza di Bitcoin (BTC), che martedì è brevemente sceso sotto i 63.000 dollari, secondo CoinGecko.

Bitcoin è tornato in una fase ribassista a causa dell’indebolimento della domanda e dell’aumento delle perdite degli investitori, ha dichiarato CryptoQuant in un rapporto di martedì condiviso con Cointelegraph. Il suo Bitcoin Analyst Consensus Index ha mostrato che il sentiment è al livello più ribassista dal novembre 2025.

Source: CryptoQuant

«Bitcoin ha bisogno di una crescita della domanda per recuperare e avviare un rally sostenibile», ha dichiarato CryptoQuant, osservando che la crescita della domanda complessiva di Bitcoin si stava contraendo al ritmo più rapido dal 1° luglio.

Nonostante i segnali ribassisti, CryptoQuant ha individuato un potenziale supporto del prezzo tra 62.000 e 65.000 dollari, ma ha avvertito che gli indicatori non confermavano ancora un minimo di mercato.

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