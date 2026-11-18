«Bitcoin ha bisogno di una crescita della domanda per recuperare e avviare un rally sostenibile», ha dichiarato CryptoQuant, osservando che la crescita della domanda complessiva di Bitcoin si stava contraendo al ritmo più rapido dal 1° luglio.
Nonostante i segnali ribassisti, CryptoQuant ha individuato un potenziale supporto del prezzo tra 62.000 e 65.000 dollari, ma ha avvertito che gli indicatori non confermavano ancora un minimo di mercato.
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