Tassi di finanziamento perpetui su Bitcoin e basis dei futures a 30 giorni, annualizzati, 2024-2026. Fonte: Talos CM Market Data Pro
La previsione di Sygnum solleva ora la questione se i carry trade su Bitcoin possano generare profitti sufficienti a giustificarne i rischi, come improvvisi cali dei rendimenti e costi di negoziazione più elevati. E, sebbene i rendimenti abbiano iniziato a migliorare, non è chiaro se la tendenza continuerà nel 2027.
I carry trade su Bitcoin sono diventati popolari dopo il lancio degli ETF spot statunitensi su Bitcoin nel 2024, che ha offerto agli investitori più grandi un modo più semplice di utilizzare la strategia. Ma con l’ingresso di un numero maggiore di investitori nel mercato, i rendimenti disponibili da queste operazioni hanno iniziato a diminuire.
«Un mercato più maturo paga meno per la stessa operazione», ha dichiarato Dori. «Ma attrae anche ulteriori investitori, il che potrebbe aumentare la domanda di leva finanziaria».
Secondo Talos, nel secondo trimestre dell’anno i tassi di finanziamento su Bitcoin sono diventati brevemente negativi. Ciò significava che i trader che scommettevano contro Bitcoin tramite futures perpetui dovevano pagare i trader che scommettevano su prezzi più elevati, invece di incassare pagamenti.
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Tuttavia, sono emersi segnali di ripresa: Talos ha rilevato che i tassi di finanziamento crypto hanno iniziato a risalire da agosto, sostenendo potenzialmente la previsione di Sygnum. Coinbase ha inoltre affermato in un report del 2 novembre che i tassi di finanziamento su Bitcoin sono saliti da circa il 4% annualizzato all’inizio di ottobre a una media dell’8,9% annualizzato nell’ultima settimana del mese.
Coinbase si è chiesta se l’aumento riflettesse una domanda significativa di operazioni a leva su Bitcoin, citando una minore attività di acquisto sul mercato spot.
«Per noi è meno chiaro che il recente aumento della leva su BTC rifletta una convinzione effettiva, considerato il modesto sostegno ricevuto dai detentori spot o dal mercato delle opzioni», si legge nel report di Coinbase.
Sygnum prevede che una più ampia adozione istituzionale sosterrà la domanda di esposizione a leva su Bitcoin nel 2027. Ha indicato fattori quali la crescita degli investimenti istituzionali in Bitcoin, la crescita della tokenizzazione e l’aumento della domanda di IA.
Tuttavia, Dori ha avvertito che una forte flessione del mercato, una carenza di liquidità o tassi d’interesse elevati più a lungo potrebbero impedire la ripresa dei rendimenti dei carry trade. Ha inoltre indicato i rischi associati all’aumento del trading a leva. Anche una posizione con copertura può subire richieste di margine, imponendo ai trader di depositare ulteriori garanzie o chiudere la propria posizione futures.
«Il carry può pagare costantemente per lunghi periodi e poi cambiare rapidamente», ha dichiarato. «Quando il posizionamento diventa affollato e il finanziamento si inverte, lo smobilizzo è generalmente rapido, perché la stessa leva che paga il carry forza l’uscita».
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