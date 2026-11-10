Secondo la banca di asset digitali Sygnum, nel 2027 i carry trade su Bitcoin potrebbero recuperare il loro vantaggio sui Treasury bill statunitensi con la ripresa della domanda di leva finanziaria.

Nel suo report Sygnal Outlook 2027, Sygnum prevede che il premio annualizzato sui futures a tre mesi su Bitcoin (BTC) presso il Chicago Mercantile Exchange sarà in media superiore di oltre il 2% ai rendimenti dei Treasury bill statunitensi a tre mesi nel prossimo anno.

Un carry trade sulle criptovalute consiste nell’acquistare Bitcoin assumendo al contempo una posizione contraria al suo prezzo tramite contratti futures. Questo contribuisce a limitare l’esposizione alle oscillazioni del prezzo di Bitcoin, consentendo inoltre ai trader di incassare pagamenti di finanziamento o premi sui futures.

Fabian Dori, chief investment officer di Sygnum, ha dichiarato a Cointelegraph che i rendimenti potrebbero riprendersi con la maggiore propensione degli investitori ad assumere rischi e con la riduzione della concorrenza tra hedge fund per gli stessi profitti.

«Il basis trade era diventato molto affollato, con molti hedge fund che lo eseguivano tramite ETF spot [fondi negoziati in borsa] contro futures short sul CME», ha dichiarato Dori. «I dati sul posizionamento indicano che quei fondi hanno ora liquidato gran parte delle loro posizioni short sul CME, quindi c’è meno capitale in competizione per lo stesso premio».

Perché i rendimenti dei carry trade su Bitcoin sono diminuiti

Sygnum ha citato un periodo di 67 giorni di tassi di finanziamento negativi su Bitcoin nel 2026. Ciò avviene inoltre mentre Talos, società di tecnologia e infrastrutture per le criptovalute, ha pubblicato di recente una ricerca che mostra quanto siano diminuiti i rendimenti.

Nel suo ultimo report, Talos ha affermato che i tassi di finanziamento e i premi sui futures su Bitcoin, che all’inizio del 2024 avevano raggiunto livelli annualizzati di picco del 20%-40%, quest’anno sono scesi appena al 3%-5%. L’attuale rendimento dei Treasury bill statunitensi a tre mesi è intorno al 4,25%, il che significa che i trader possono ottenere più o meno lo stesso rendimento dal debito governativo senza assumersi i rischi aggiuntivi del trading crypto.

Tassi di finanziamento perpetui su Bitcoin e basis dei futures a 30 giorni, annualizzati, 2024-2026. Fonte: Talos CM Market Data Pro

La previsione di Sygnum solleva ora la questione se i carry trade su Bitcoin possano generare profitti sufficienti a giustificarne i rischi, come improvvisi cali dei rendimenti e costi di negoziazione più elevati. E, sebbene i rendimenti abbiano iniziato a migliorare, non è chiaro se la tendenza continuerà nel 2027.

I carry trade su Bitcoin sono diventati popolari dopo il lancio degli ETF spot statunitensi su Bitcoin nel 2024, che ha offerto agli investitori più grandi un modo più semplice di utilizzare la strategia. Ma con l’ingresso di un numero maggiore di investitori nel mercato, i rendimenti disponibili da queste operazioni hanno iniziato a diminuire.

«Un mercato più maturo paga meno per la stessa operazione», ha dichiarato Dori. «Ma attrae anche ulteriori investitori, il che potrebbe aumentare la domanda di leva finanziaria».

Secondo Talos, nel secondo trimestre dell’anno i tassi di finanziamento su Bitcoin sono diventati brevemente negativi. Ciò significava che i trader che scommettevano contro Bitcoin tramite futures perpetui dovevano pagare i trader che scommettevano su prezzi più elevati, invece di incassare pagamenti.

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I finanziamenti su Bitcoin mostrano una ripresa cauta

Tuttavia, sono emersi segnali di ripresa: Talos ha rilevato che i tassi di finanziamento crypto hanno iniziato a risalire da agosto, sostenendo potenzialmente la previsione di Sygnum. Coinbase ha inoltre affermato in un report del 2 novembre che i tassi di finanziamento su Bitcoin sono saliti da circa il 4% annualizzato all’inizio di ottobre a una media dell’8,9% annualizzato nell’ultima settimana del mese.

Coinbase si è chiesta se l’aumento riflettesse una domanda significativa di operazioni a leva su Bitcoin, citando una minore attività di acquisto sul mercato spot.

«Per noi è meno chiaro che il recente aumento della leva su BTC rifletta una convinzione effettiva, considerato il modesto sostegno ricevuto dai detentori spot o dal mercato delle opzioni», si legge nel report di Coinbase.

Sygnum prevede che una più ampia adozione istituzionale sosterrà la domanda di esposizione a leva su Bitcoin nel 2027. Ha indicato fattori quali la crescita degli investimenti istituzionali in Bitcoin, la crescita della tokenizzazione e l’aumento della domanda di IA.

Tuttavia, Dori ha avvertito che una forte flessione del mercato, una carenza di liquidità o tassi d’interesse elevati più a lungo potrebbero impedire la ripresa dei rendimenti dei carry trade. Ha inoltre indicato i rischi associati all’aumento del trading a leva. Anche una posizione con copertura può subire richieste di margine, imponendo ai trader di depositare ulteriori garanzie o chiudere la propria posizione futures.

«Il carry può pagare costantemente per lunghi periodi e poi cambiare rapidamente», ha dichiarato. «Quando il posizionamento diventa affollato e il finanziamento si inverte, lo smobilizzo è generalmente rapido, perché la stessa leva che paga il carry forza l’uscita».

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