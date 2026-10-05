Da allora, gli afflussi netti cumulativi negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono diminuiti del 5,8%, passando da circa 61,3 miliardi di dollari a 57,7 miliardi di dollari a lunedì, secondo SoSoValue.
Lunedì, anche gli ETF spot su Ether (ETH) negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per circa 51 milioni di dollari, estendendo a cinque giorni di negoziazione consecutivi la loro serie negativa. Nel corso della serie, i fondi hanno perso complessivamente 206 milioni di dollari, mentre gli afflussi netti cumulativi si attestavano a 13,8 miliardi di dollari.
Lunedì, gli altri ETF sulle altcoin hanno registrato risultati contrastanti. Solana (SOL) e Zcash (ZEC) hanno registrato deflussi netti rispettivamente per 9,3 milioni e 3,6 milioni di dollari, mentre gli ETF su XRP non hanno registrato flussi netti, dopo aver riportato deflussi per 3,3 milioni di dollari venerdì.
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