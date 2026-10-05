Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno invertito due giorni di afflussi, mentre Bitcoin è sceso sotto gli 86.000 dollari, venendo scambiato a circa il 32% al di sotto del suo massimo storico dell’ottobre 2025.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato lunedì deflussi per 89,9 milioni di dollari, invertendo due giorni di afflussi, mentre Bitcoin è sceso sotto gli 86.000 dollari.

Gli ETF su Bitcoin hanno attirato circa 293 milioni di dollari nelle due precedenti sessioni di trading di ottobre, prima dell’inversione di lunedì, con un volume totale degli scambi che ha raggiunto i 2,18 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Il calo è avvenuto un giorno prima del primo anniversario del massimo storico di Bitcoin, pari a 126.080 dollari, raggiunto il 6 ottobre 2025; al momento della pubblicazione, BTC veniva scambiato a 85.559 dollari, ovvero a circa il 32% al di sotto del suo record, secondo CoinGecko.

Bitcoin (BTC) price chart over the past year. Source: CoinGecko

Da allora, gli afflussi netti cumulativi negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono diminuiti del 5,8%, passando da circa 61,3 miliardi di dollari a 57,7 miliardi di dollari a lunedì, secondo SoSoValue.

Lunedì, anche gli ETF spot su Ether (ETH) negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per circa 51 milioni di dollari, estendendo a cinque giorni di negoziazione consecutivi la loro serie negativa. Nel corso della serie, i fondi hanno perso complessivamente 206 milioni di dollari, mentre gli afflussi netti cumulativi si attestavano a 13,8 miliardi di dollari.

Lunedì, gli altri ETF sulle altcoin hanno registrato risultati contrastanti. Solana (SOL) e Zcash (ZEC) hanno registrato deflussi netti rispettivamente per 9,3 milioni e 3,6 milioni di dollari, mentre gli ETF su XRP non hanno registrato flussi netti, dopo aver riportato deflussi per 3,3 milioni di dollari venerdì.

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