Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il capo dell’intelligence statunitense Clayton guiderà la SIF, riferendo al presidente e alla capo di gabinetto Susie Wiles.

Secondo un post pubblicato domenica su Truth Social, il presidente Donald Trump ha nominato Jay Clayton, direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, alla guida della nuova Super Intelligence Force del Paese.

L’annuncio è seguito a notizie dei media di venerdì sulla nomina. Cointelegraph ha riferito il 20 settembre che Trump intendeva creare una “Forza IA” sul modello della Space Force e nominare uno zar dell’intelligenza artificiale.

«La Super Intelligence Force ha il compito di coordinare gli sforzi del governo federale per garantire che l’America continui a essere leader mondiale nella superintelligenza», ha scritto Trump nel suo post.

Ha aggiunto che insieme a Clayton entreranno a far parte della struttura Andrew Ferguson, presidente della Federal Trade Commission; Scott Kupor, direttore dell’Office of Personnel Management; ed Emil Michael, sottosegretario alla guerra per la ricerca e l’ingegneria e direttore tecnologico del Department of War.

Fonte: Truth Social - @realDonaldTrump

Clayton ha guidato la Securities and Exchange Commission durante il primo mandato di Trump, ha ricoperto l’incarico ad interim di procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e dovrebbe mantenere anche il suo attuale ruolo di direttore dell’intelligence nazionale, hanno riferito fonti alla CNN, secondo quanto riportato venerdì.

Il Senato ha confermato Clayton a luglio alla guida della comunità dell’intelligence.

Rivista: Il furioso dibattito su THORChain e NEAR dimostra che l’idealismo ha dei limiti