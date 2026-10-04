Fonte: Truth Social - @realDonaldTrump
Clayton ha guidato la Securities and Exchange Commission durante il primo mandato di Trump, ha ricoperto l’incarico ad interim di procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e dovrebbe mantenere anche il suo attuale ruolo di direttore dell’intelligence nazionale, hanno riferito fonti alla CNN, secondo quanto riportato venerdì.
Il Senato ha confermato Clayton a luglio alla guida della comunità dell’intelligence.
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