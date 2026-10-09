I deflussi di ottobre dagli ETF su Bitcoin ed Ether si avvicinano a 1 miliardo di dollari
Giovedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi per 244 milioni di dollari, mentre i fondi su Ether hanno esteso a otto sessioni consecutive la serie di deflussi, raggiungendo 641 milioni di dollari.
Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin ed Ether hanno registrato finora a ottobre deflussi netti combinati per quasi 1 miliardo di dollari.
Secondo Farside Investors, giovedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 244,1 milioni di dollari, dopo i 484,9 milioni di dollari di deflussi di mercoledì, il maggiore deflusso giornaliero dal 25 giugno.
Giovedì gli ETF su Ether hanno registrato deflussi netti per 72,5 milioni di dollari, prolungando a otto sessioni consecutive la serie negativa. Durante la serie, iniziata il 29 settembre, i fondi hanno registrato deflussi netti per circa 641,3 milioni di dollari.
A ottobre i deflussi netti ammontano ora a 407,4 milioni di dollari per gli ETF su Bitcoin e a 578,9 milioni di dollari per quelli su Ether. Nel complesso, questo mese i fondi hanno registrato deflussi netti per 986,3 milioni di dollari.
I prelievi coincidono con l'indebolimento del rialzo di Bitcoin. Giovedì la criptovaluta è scesa fino a 80.427 dollari, secondo CoinGecko. Al momento della stesura era scambiata a 82.506 dollari.
Un aumento dei volumi di scambio spot e degli acquisti di ETF mostrerebbe che il recente breakout di Bitcoin aveva un sostegno reale, secondo Glassnode.
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