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Scritto da Ezra ReguerraAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

I deflussi di ottobre dagli ETF su Bitcoin ed Ether si avvicinano a 1 miliardo di dollari

MercatiPubblicato9 ott 2026

Giovedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi per 244 milioni di dollari, mentre i fondi su Ether hanno esteso a otto sessioni consecutive la serie di deflussi, raggiungendo 641 milioni di dollari.

Gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Bitcoin ed Ether hanno registrato finora a ottobre deflussi netti combinati per quasi 1 miliardo di dollari.

Secondo Farside Investors, giovedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 244,1 milioni di dollari, dopo i 484,9 milioni di dollari di deflussi di mercoledì, il maggiore deflusso giornaliero dal 25 giugno.

Giovedì gli ETF su Ether hanno registrato deflussi netti per 72,5 milioni di dollari, prolungando a otto sessioni consecutive la serie negativa. Durante la serie, iniziata il 29 settembre, i fondi hanno registrato deflussi netti per circa 641,3 milioni di dollari.

A ottobre i deflussi netti ammontano ora a 407,4 milioni di dollari per gli ETF su Bitcoin e a 578,9 milioni di dollari per quelli su Ether. Nel complesso, questo mese i fondi hanno registrato deflussi netti per 986,3 milioni di dollari.

I prelievi coincidono con l'indebolimento del rialzo di Bitcoin. Giovedì la criptovaluta è scesa fino a 80.427 dollari, secondo CoinGecko. Al momento della stesura era scambiata a 82.506 dollari.

Un aumento dei volumi di scambio spot e degli acquisti di ETF mostrerebbe che il recente breakout di Bitcoin aveva un sostegno reale, secondo Glassnode.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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