Giovedì la Securities and Exchange Commission della Thailandia ha finalizzato le regole che consentono agli exchange-traded fund (ETF) sulle criptovalute di essere quotati sulla principale borsa del Paese, inizialmente limitati a Bitcoin ed Ether.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che le regole entreranno in vigore il 16 ottobre 2026. Gli ETF sulle criptovalute dovranno essere quotati per la negoziazione esclusivamente sulla Borsa della Thailandia. Inizialmente non saranno consentiti prodotti legati a ETF esteri sulle criptovalute, come le ricevute di deposito, mentre i broker thailandesi continueranno a non poter facilitare gli investimenti in ETF esteri sulle criptovalute da parte degli investitori al dettaglio, fatta eccezione per istituzioni e soggetti con un patrimonio netto ultra elevato.

«Abbiamo già visto esempi negli Stati Uniti in cui il lancio dello Spot Bitcoin ETF e dello Spot Ethereum ETF ha creato nuove opportunità per gli investitori istituzionali e al dettaglio di accedere facilmente agli asset digitali», ha dichiarato giovedì Attakrit Chimphlapibul, cofondatore di Bitkub Group, a Money and Banking.

Il quadro normativo apre una nuova via agli investitori thailandesi per ottenere un’esposizione a Bitcoin ed Ether attraverso il mercato azionario. La SEC ha inoltre modificato le proprie regole per consentire a fondi comuni e fondi privati di investire in ETF sulle criptovalute istituiti in Thailandia, mentre in precedenza potevano investire soltanto in ETF esteri sulle criptovalute.

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Il quadro normativo vieta inoltre ai broker di concedere prestiti con margine per acquistare ETF sulle criptovalute e impone che gli asset dei fondi siano detenuti presso custodi di asset digitali regolamentati dalla SEC. Gli investitori devono ricevere informazioni sui prodotti e confermare di comprenderne i rischi prima di effettuare operazioni.

Gli ETF sulle criptovalute devono essere gestiti come veicoli di investimento passivi che mirano a replicare il prezzo dell’asset crypto in cui investono. Devono mantenere un’esposizione netta a una singola criptovaluta pari in media ad almeno l’80% del valore patrimoniale netto durante ciascun esercizio contabile.

La SEC ha consultato gli interessati sui principi proposti ad aprile e maggio e sulle bozze di regolamento ad agosto e settembre. La maggior parte dei partecipanti ha sostenuto le proposte, ha dichiarato l’autorità di regolamentazione.

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