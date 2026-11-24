L’hack da 6,4 miliardi di dollari dell’exchange di criptovalute Binance, avvenuto a ottobre, ha innescato le recenti vendite di Bitcoin, ma l’indebolimento della domanda degli investitori e le liquidazioni forzate hanno causato la maggior parte delle perdite successive, secondo un rapporto del 24 novembre del gestore di crypto-asset 21Shares.

Sebbene l’hack del 29 ottobre abbia innescato il calo iniziale, il rapporto ha rilevato che l’indebolimento della domanda ha fatto scendere Bitcoin (BTC) di un ulteriore 8,3% tra il 4 e l’11 novembre. Le vendite forzate di posizioni con leva hanno causato il calo più pronunciato, facendo scendere BTC di un altro 13,5% nei tre giorni successivi. Le liquidazioni nel settore crypto hanno totalizzato 5,8 miliardi di dollari nella settimana terminata il 15 novembre, con le posizioni long che hanno rappresentato l’81%.

Vendite di Bitcoin e riduzione della leva. Fonte: 21Shares

Segnali di un indebolimento della domanda sono emersi anche dall’offerta di stablecoin, che si è contratta di 10,7 miliardi di dollari dopo l’hack, segnando il più grande calo in termini di dollari nell’arco di 18 giorni dal collasso di Terra nel 2022. Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin ed Ether (ETH) hanno registrato deflussi combinati per 3,9 miliardi di dollari tra il 30 ottobre e il 13 novembre.

Eliezer Ndinga, responsabile globale della ricerca presso 21Shares, ha dichiarato a Cointelegraph che il mercato era già vulnerabile prima dell’hack:

La Fed aveva aumentato i tassi a settembre, l’inflazione core era aumentata dello 0,3% per il terzo mese consecutivo e i dubbi sulla spesa per l’IA avevano mantenuto il Nasdaq-100 al di sotto del record del 6 ottobre. L’hack ha dato il via alle vendite, ma Bitcoin è sceso solo del 5,1% nei due giorni successivi e aveva recuperato quasi tutto quel calo entro il 4 novembre.

Il rapporto ha inoltre rilevato poche prove di vendite da parte di altri importanti detentori di Bitcoin. I 18.270 BTC e i 522.409 ETH rubati nell’hack di Binance risultavano ancora non spesi a metà novembre, mentre né il governo statunitense né il fiduciario di Mt. Gox avevano trasferito Bitcoin verso gli exchange dall’attacco.

Strategy, società che detiene Bitcoin in tesoreria, ha continuato ad acquistare, aggiungendo 2.332 BTC tra il 26 ottobre e il 15 novembre. Nel frattempo, i trasferimenti dei miner verso gli exchange sono scesi ai livelli più bassi almeno dal 2020, sebbene i dati possano non includere le vendite delle società di mining quotate in borsa.

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21Shares prevede una ripresa a forma di K per il settore crypto

Secondo 21Shares, Bitcoin si trova già da oltre un anno in un mercato ribassista ciclico. Storicamente, tali flessioni sono durate circa due anni e mezzo e hanno comportato cali medi dei prezzi dell’84%, secondo il rapporto.

Tuttavia, i ricercatori ritengono poco probabile che Bitcoin torni ai minimi dei precedenti mercati ribassisti, citando la crescente presenza di investitori istituzionali e degli ETF spot. Ndinga ha affermato che anche il panorama competitivo delle crypto è cambiato:

Le crypto non sono più l’unica tecnologia di frontiera nei pensieri degli investitori, poiché l’IA e la robotica attirano talenti e capitali lontano da questo settore. Ci aspettiamo una ripresa a forma di K, in cui Bitcoin, le piattaforme di trading 24/7, i protocolli per la privacy e le soluzioni resistenti ai computer quantistici avanzano, mentre altre parti del mercato restano indietro.

Ndinga ha avvertito che un aumento dei tassi della Federal Reserve a dicembre superiore alle attese potrebbe prolungare la flessione. Un’altra potenziale fonte di pressione di vendita sono i 2,2 miliardi di dollari in BTC ed ETH rubati nell’hack di Binance, che nei prossimi mesi potrebbero arrivare sul mercato attraverso broker over-the-counter (OTC).

Ndinga ha indicato il prezzo realizzato di Bitcoin, pari a 53.250 dollari, una misura del costo medio di carico degli investitori, come un livello chiave al ribasso da monitorare. Al contrario, un ritorno nell’intervallo tra 73.000 e 75.500 dollari, accompagnato da afflussi sostenuti negli ETF e da saldi di stablecoin in aumento, segnalerebbe una rinnovata domanda degli investitori.

Variazioni dell’offerta di stablecoin dopo importanti shock di mercato. Fonte: 21Shares

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