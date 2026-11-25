Secondo il direttore finanziario Gary Vecchiarelli, il miner di Bitcoin CleanSpark sta valutando di vendere ogni trimestre più Bitcoin di quanti ne estragga per ridurre il rischio della tesoreria, riducendo potenzialmente ulteriormente le sue disponibilità, valutate da ultimo 806 milioni di dollari.

Alla fine di settembre CleanSpark deteneva 13.530 Bitcoin, dopo averne estratti 1.708 e venduti 2.102 nel trimestre, secondo il conteggio di Cointelegraph basato sugli aggiornamenti operativi mensili della società. È la prima volta almeno dal 2024 che la società conclude il trimestre con meno Bitcoin di quanti ne detenesse all’inizio.

Durante una conference call sugli utili del quarto trimestre, martedì, Vecchiarelli ha dichiarato che CleanSpark punta già a vendere virtualmente tutti i Bitcoin che estrae per coprire i costi operativi quotidiani e ha detto a un analista che vendere in un trimestre leggermente più di quanto produce era un modo per ridurre il rischio della tesoreria.

«Riteniamo che vendere una piccola quantità di Bitcoin in eccesso rispetto alla produzione trimestrale sia un modo per ridurre il rischio», ha dichiarato Vecchiarelli.

«Ma, ancora una volta, saremo sensibili ai mercati e reagiremo prontamente, e useremo quel capitale per assicurarci di evitare la diluizione o l’assunzione di ulteriore debito solo per far crescere la società», ha affermato.

Le dichiarazioni sono arrivate mentre CleanSpark registrava una perdita netta di 987 milioni di dollari per l’esercizio fiscale conclusosi il 30 settembre, rispetto a un utile netto di 364 milioni di dollari l’anno precedente. La società ha attribuito due terzi della variazione ad aggiustamenti non monetari nel valore delle sue disponibilità in Bitcoin, mentre il prezzo di Bitcoin è sceso da circa 114.100 a 83.600 dollari nell’esercizio fiscale.

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CleanSpark ha inoltre dichiarato di aver venduto una quantità non divulgata di Bitcoin da settembre per raccogliere liquidità in vista di acquisizioni previste; Vecchiarelli ha affermato che la società continua a considerare le proprie disponibilità in Bitcoin «una fonte liquida di capitale non diluitivo».

CleanSpark riduce il parco macchine di mining mentre accelera lo sviluppo dell’infrastruttura IA

Nel trimestre di settembre CleanSpark ha inoltre rimosso circa 25.000 macchine dal proprio parco per il mining di Bitcoin, portando a circa 200.000 il numero di macchine operative.

Vecchiarelli ha dichiarato che la riduzione ha migliorato l’efficienza energetica, portandola da 15,8 a 14,8 joule per terahash rispetto al trimestre precedente; secondo lui, ciò dovrebbe aiutare CleanSpark a rimanere redditizia se le condizioni del mining peggioreranno in vista dell’halving di Bitcoin del 2028.

«In futuro, in termini di hash rate, probabilmente ci saranno delle fluttuazioni, ma continueremo a fare mining finché sarà redditizio.»

A Sandersville, in Georgia, CleanSpark ha dichiarato che la sua prima sala dati per l’IA resta in linea con i tempi previsti per il quarto trimestre del 2027. CleanSpark ha affermato di aspettarsi di iniziare a scollegare i miner dal sito verso la fine del 2027, quando il data center entrerà in funzione, per poi decidere se trasferirli o venderli.

Martedì le azioni di CleanSpark sono scese del 7,5% prima della pubblicazione dei risultati, a 5,12 dollari, e negli scambi after-hours stanno perdendo il 2,25%.

Nell’intero anno la società ha registrato ricavi totali per 576,5 milioni di dollari, in calo del 25% rispetto all’esercizio fiscale precedente. L’EBITDA rettificato ha evidenziato una perdita di 304,2 milioni di dollari nell’anno.

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