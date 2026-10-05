La società madre di Kraken, Payward, ha stretto una partnership con Singapore Gulf Bank (SGB) per consentire il regolamento 24/7 in dollari statunitensi per clienti istituzionali selezionati in Asia e nella regione del Golfo.

Payward ha integrato SGB Net, la rete di compensazione in tempo reale della banca regolamentata in Bahrain, consentendo a tali clienti di regolare istantaneamente le transazioni. Secondo un comunicato stampa di lunedì, le società intendono estendere il servizio a un numero maggiore di clienti e valute.

Nei prossimi mesi, la banca avrà inoltre accesso alla liquidità degli asset digitali tramite il servizio di prime brokerage di Payward, Kraken Prime, e utilizzerà i mercati di Payward per determinare il prezzo delle operazioni dei clienti.

Banche e società finanziarie stanno sviluppando servizi simili per velocizzare il regolamento ed estenderlo oltre l’orario lavorativo. Un consorzio che comprende JPMorgan Chase, Bank of America e Barclays prevede di lanciare nella prima metà del 2027 una rete di depositi tokenizzati gestita da The Clearing House, consentendo il regolamento 24/7. In Giappone, secondo quanto riferito, Circle e Nomura hanno stretto una partnership per offrire alle società il regolamento istantaneo delle operazioni di cambio a partire dal 2027.

Il 21 settembre, la Bank of Korea ha presentato un progetto pilota per consentire agli investitori stranieri di regolare le transazioni in won al di fuori del normale orario bancario.

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