Il Wall Street Journal ha riferito che una società cofondata da Bo Hines ha beneficiato dell’approvazione della legge GENIUS sulle stablecoin.

Bo Hines, in precedenza consigliere per le criptovalute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e successivamente entrato nell’emittente di stablecoin Tether, avrebbe mantenuto una partecipazione in una società che ha tratto profitto dall’approvazione di una legge sulle stablecoin quando lavorava ancora alla Casa Bianca.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì dal The Wall Street Journal, Hines aveva una partecipazione di un terzo nella società d’investimento da lui cofondata, Nxum, mentre spingeva i legislatori statunitensi ad approvare il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, o GENIUS Act. Secondo quanto riportato, la legge è stata esaminata mentre Nxum riceveva 6,3 milioni di dollari nell’ambito di un accordo con l’emittente di stablecoin Tether, che emette il token USDt (USDT), e il primo pagamento è stato effettuato mentre Hines ricopriva ancora un incarico governativo.

Il Wall Street Journal ha riferito che Hines è rimasto in contatto con i suoi soci di Nxum, aggiornandoli sui progressi del GENIUS Act tramite l’app Signal mentre prestava servizio come consigliere di Trump per le criptovalute.

Secondo quanto riportato, ha inoltre fatto pressione sui soci di Nxum affinché definissero i legislatori repubblicani contrari alla legge sulle stablecoin come persone che «minavano il presidente» e «erano state comprate e pagate da lacchè democratici come Coinbase e a16z». Hines è entrato in Tether come «consigliere strategico» nell’agosto 2025, diventando CEO della sua divisione statunitense il mese successivo.

L’accordo riportato tra un ex funzionario della Casa Bianca e una società di criptovalute continua a portare l’attenzione sulle accuse secondo cui Trump, la sua famiglia e il suo staff traggono personalmente beneficio dalle leggi che contribuiscono a elaborare e approvare. Nel 2025 il presidente ha dichiarato di aver guadagnato 1,4 miliardi di dollari da investimenti legati agli asset digitali, inclusi milioni di dollari provenienti dalla società crypto della sua famiglia, World Liberty Financial, che ha emesso la stablecoin USD1.

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Il GENIUS Act è stato approvato dal Congresso e firmato come legge nel luglio 2025, durante una cerimonia alla quale hanno partecipato molti dirigenti del settore delle criptovalute, inclusi quelli delle società di stablecoin come Tether e Circle. Hines era presente e Trump lo ha riconosciuto personalmente durante l’evento.

Sebbene sia stato firmato come legge nel 2025, il disegno di legge GENIUS sulle stablecoin richiede norme da parte delle agenzie governative che supervisionano i token, tra cui l’Office of the Comptroller of the Currency, la Federal Deposit Insurance Corporation, il Federal Reserve Board e il Dipartimento del Tesoro. La legge dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2027.

Cointelegraph ha contattato Tether per un commento sulle accuse contenute nel rapporto, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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Diverse figure che in precedenza lavoravano nel governo hanno lasciato l’incarico per diventare dirigenti o consiglieri di società di asset digitali. Oltre all’ingresso di Hines in Tether, Summer Mersinger, ex commissaria della US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), si è dimessa dal suo incarico tre anni prima della scadenza prevista del mandato per assumere il ruolo di CEO del gruppo di advocacy crypto Blockchain Association.

Mercoledì, Solidus Labs ha annunciato che Kevin Webb, ex consulente senior e consigliere della CFTC dell’ex commissario Brian Quintenz, sarebbe entrato nella società fintech come vicepresidente per le politiche pubbliche. Webb non è il primo ex commissario a entrare nella società: Dawn Stump della CFTC aveva lasciato l’agenzia nel 2022 per unirsi a Solidus come «consigliera strategica».

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