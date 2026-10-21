Il total value locked (TVL) dell’exchange decentralizzato PancakeSwap è cresciuto di quasi il 19% nell’ultima settimana, aggiungendo circa 380 milioni di dollari mentre il protocollo si avvia verso una grande revisione del modo in cui distribuisce le commissioni di trading ai fornitori di liquidità.

Secondo DefiLlama, il TVL di PancakeSwap è salito a 2,4 miliardi di dollari mercoledì, rispetto ai circa 2,02 miliardi del 14 ottobre. L’aumento si è concentrato nei suoi pool di liquidità V3, dove il TVL è più che raddoppiato, passando da 336 milioni a circa 739 milioni di dollari nello stesso periodo.

La crescita ha coinciso con l’apertura da parte di PancakeSwap di una votazione di governance su una proposta denominata “The Flip”, che porterebbe all’88% la quota delle commissioni di swap destinata ai fornitori di liquidità nei pool V3 e Infinity, rispetto al 66%-68% della maggior parte dei pool.

La proposta ridurrebbe inoltre gradualmente di circa il 69% le emissioni giornaliere di token CAKE, da 22.500 a 7.000 token. La votazione è iniziata mercoledì 21 ottobre e proseguirà fino al 24 ottobre; se approvata, l’attuazione dovrebbe iniziare a novembre.

PancakeSwap guida il trading su BNB Chain mentre crescono le azioni tokenizzate

Secondo DeFiLlama, PancakeSwap ha rappresentato circa 4,67 miliardi di dollari del volume di trading sugli exchange decentralizzati su BNB Chain negli ultimi sette giorni, pari a circa il 71% del totale della rete. La rete ospita inoltre la maggior parte della liquidità di PancakeSwap, pari a circa 2,33 miliardi dei suoi 2,40 miliardi di dollari di TVL.

L’attività si inserisce in una crescita più ampia dell’ecosistema DeFi di BNB Chain. Secondo DeFiLlama, il TVL della rete è aumentato di circa l’8,3% negli ultimi sette giorni, raggiungendo 5,84 miliardi di dollari. Nello stesso periodo, anche il volume di trading sugli exchange decentralizzati è aumentato del 40,2%, raggiungendo 6,54 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato delle stablecoin è diminuita dello 0,6%, a 13,1 miliardi di dollari.

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Oltre alle criptovalute, BNB Chain ha visto anche un’espansione delle azioni tokenizzate, un mercato in cui PancakeSwap vanta una presenza consolidata. A giugno, l’exchange decentralizzato ha iniziato a supportare le bStocks di Binance, consentendo agli utenti di scambiare azioni statunitensi tokenizzate on-chain.

Il 15 ottobre, Binance ha annunciato che le bStocks avevano superato 1 miliardo di dollari di asset in gestione, circa quattro mesi dopo il lancio. La società ha riferito un volume di trading cumulativo superiore a 40 miliardi di dollari e ha dichiarato che l’11,2% del valore delle bStocks era stato destinato alla DeFi all’inizio di ottobre.

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