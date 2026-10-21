La banca centrale della Malesia ha lanciato una piattaforma basata su un registro distribuito per emettere e detenere obbligazioni tokenizzate, collegando i registri dei titoli digitali a un sistema di pagamento progettato per operare 24/7.

Bank Negara Malaysia (BNM) ha dichiarato che il suo sistema di nuova generazione per il deposito di titoli dematerializzati (SSDS+) supporta l’emissione, il deposito e la custodia di titoli di debito tokenizzati, comprese le obbligazioni islamiche note come sukuk.

La nuova piattaforma traccia la proprietà e i trasferimenti di titoli tokenizzati e si collega al sistema Real Time Electronic Transfer of Funds and Securities (RENTAS+), che gestisce i pagamenti corrispondenti delle obbligazioni in moneta della banca centrale.

Sebbene sia progettata per le emissioni all’ingrosso, la banca centrale ha dichiarato che SSDS+ è pronta a supportare anche i titoli di Stato tokenizzati e le obbligazioni societarie retail. L’annuncio non ha indicato titoli già emessi attraverso la piattaforma né divulgato i volumi delle transazioni.

Il lancio segue la roadmap triennale di BNM sulla tokenizzazione degli asset, presentata nel novembre 2025, che delineava piani per progetti pilota riguardanti la finanza islamica, il finanziamento della catena di approvvigionamento e i pagamenti programmabili.

A febbraio, la banca centrale ha testato stablecoin in ringgit e depositi bancari tokenizzati attraverso il suo Digital Asset Innovation Hub, con la partecipazione di grandi banche come Standard Chartered, CIMB Group Holding, Maybank e della società di investimento Capital A.

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