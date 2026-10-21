Zcash (ZEC) è aumentato di circa il 12% nelle ultime 24 ore, mentre gli sviluppatori concordavano su un blocco di attivazione della mainnet per l’upgrade NU7 della rete, previsto all’inizio di novembre.

All’ultimo controllo di mercoledì, il token era scambiato intorno ai 1.270 dollari, secondo CoinGecko. Il rally ha coinciso con una proposta su GitHub pubblicata martedì dallo sviluppatore di Zcash Sean Bowe, che fissava l’attivazione al blocco 3.543.405, previsto intorno al 5 novembre.

Il valore della criptovaluta incentrata sulla privacy, che utilizza avanzate prove a conoscenza zero senza necessità di fiducia, è aumentato di oltre il 148% da inizio anno.

«Altezza concordata durante la riunione degli editor di ZIP», ha scritto Bowe, aggiungendo che il team doveva ancora finalizzare le specifiche dell’upgrade prima di unire la proposta. Due sviluppatori hanno approvato le modifiche.

La dashboard Zakura NU7 indica inoltre l’upgrade come in attesa sulla mainnet al blocco 3.543.405, con l’attivazione prevista intorno al 5 novembre.

NU7 mira a ridurre di due terzi il tempo-obiettivo dei blocchi di Zcash, portandolo a 25 secondi e consentendo alle transazioni di ricevere conferme più rapidamente. L’upgrade, che riduce il tempo dei blocchi da 75 secondi, è in fase di test dall’inizio di ottobre.

Nel frattempo, il tracker della Zcash Foundation sulla preparazione a NU7 mostrava che sei attività su 12 erano state completate; il lavoro rimanente riguardava problemi di sincronizzazione dei nodi Zebra e i preparativi della mainnet. Gli sviluppatori non hanno confermato se questi problemi ancora aperti potrebbero influire sulla data di attivazione prevista.

Articolo correlato: Zcash attiva NU7 sulla testnet in vista dell’obiettivo di novembre per la mainnet