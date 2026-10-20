La blockchain Layer-1 Qubic ha riavviato la sua rete e avviato una procedura di recupero dopo che una vulnerabilità dei seed dei wallet ha permesso a un aggressore di sottrarre circa 1,4 milioni di dollari in token QU da 1.404 account, secondo l’ultimo aggiornamento del progetto.

L’explorer della blockchain di Qubic mostra che la rete ha ripreso a elaborare i tick alle 20:00 del 19 ottobre, avanzando oltre il tick 85.371.949, dove era stata fermata domenica.

Qubic ha dichiarato che i validatori della sua rete, noti come Computors, avevano approvato un piano di recupero e che il progetto aveva lanciato una piattaforma per presentare richieste destinata ai titolari dei wallet interessati.

Gli utenti interessati possono verificare il proprio indirizzo e presentare una richiesta tramite la piattaforma di recupero di Qubic. Gli utenti interessati hanno tempo fino al 1° maggio 2027 per presentare le richieste, secondo Qubic.

La rete è stata fermata domenica per impedire ulteriori movimenti dei fondi rubati, dopo che gli aggressori avevano sfruttato seed di wallet prevedibili generati da software vulnerabile per wallet.

La vulnerabilità riguardava i seed dei wallet generati utilizzando il web wallet di Qubic su determinati dispositivi e browser Apple, nei quali un generatore di numeri casuali non sicuro poteva produrre seed prevedibili. Domenica Qubic ha dichiarato di aver risolto il difetto nella generazione dei seed nell’ultima versione del suo web wallet.

«Se hai creato il tuo wallet con il web wallet di Qubic prima della versione 4.26.4 (rilasciata il 19 ottobre), consideralo non sicuro, anche se i tuoi fondi non sono mai stati toccati», ha dichiarato Qubic martedì.

«Aggiorna al web wallet 4.26.4 o a una versione successiva, quindi crea un nuovo wallet», ha dichiarato il team. «Trasferisci i tuoi fondi sul nuovo wallet appena possibile e non utilizzare mai più quello vecchio».

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