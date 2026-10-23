HSBC lancia la stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong per i pagamenti al dettaglio
HSBC sta introducendo i portafogli RedCoin per gli utenti di PayMe, con piani per supportare la sottoscrizione di investimenti tokenizzati ed espandersi agli usi istituzionali.
HSBC ha lanciato la sua prima stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong, RedCoin (RCHKD), per trasferimenti e pagamenti ai commercianti tramite la sua app PayMe.
Più di 3,3 milioni di utenti di PayMe potranno attivare portafogli di stablecoin nell’app nei prossimi giorni, ha annunciato la banca venerdì.
RedCoin è progettata per essere riscattabile alla pari in dollari di Hong Kong. HSBC Digital Assets Custody fornisce servizi di custodia per la stablecoin.
Il lancio per i consumatori segue il lancio della stablecoin HKDAP da parte di Anchorpoint tramite HashKey Exchange ad agosto, inizialmente rivolto a istituzioni idonee e investitori professionali.
HSBC ha ricevuto la licenza per emettere stablecoin ad aprile, insieme ad Anchorpoint Financial, una joint venture sostenuta da Standard Chartered, Animoca Brands e HKT. Le due società sono state le prime approvate nell’ambito del quadro normativo di Hong Kong sulle stablecoin.
La banca ha dichiarato di voler introdurre i portafogli RedCoin nella sua app HSBC HK Mobile Banking entro la fine dell’anno, consentendo ai clienti di sottoscrivere prodotti di investimento tokenizzati, tra cui una nuova classe di azioni del suo fondo del mercato monetario in dollari di Hong Kong.
HSBC prevede inoltre di estendere RedCoin alle applicazioni aziendali e istituzionali all’ingrosso.
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