Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) avvierà una revisione mirata delle giurisdizioni con un’attività significativa nel settore crypto per colmare le lacune nel modo in cui i governi applicano gli standard globali contro il riciclaggio di denaro.

Venerdì, il GAFI, un organismo intergovernativo che stabilisce standard globali per contrastare il riciclaggio di denaro, ha annunciato che la revisione si concentrerà principalmente sulle giurisdizioni con un’attività “materialmente importante” dei prestatori di servizi per le risorse virtuali (VASP), tenendo conto del loro attuale stato di valutazione.

L’organismo di vigilanza ha dichiarato che le sue valutazioni periodiche e le procedure di follow-up resteranno i principali strumenti per valutare la conformità.

I risultati iniziali saranno pubblicati a giugno 2027, mentre ulteriori risultati sono previsti a ottobre 2027. La revisione sarà inoltre seguita da attività di monitoraggio e da una rendicontazione più rapida per tenere traccia dei progressi nell’affrontare le carenze.

Il GAFI non ha nominato le giurisdizioni che avrebbe esaminato né indicato quante ne sarebbero state incluse. Cointelegraph ha contattato l’organismo di vigilanza per ulteriori dettagli, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

La mossa fa seguito a un rapporto del GAFI di luglio che mostrava come l’83% delle giurisdizioni intervistate avesse adottato una normativa sulla Travel Rule per le criptovalute, mentre permanevano significative lacune nell’applicazione.

Il rapporto ha rilevato che 55 delle 91 giurisdizioni dotate di leggi sulla Travel Rule non avevano ancora intrapreso azioni di vigilanza o di enforcement in materia di conformità. Le autorità hanno inoltre avuto difficoltà a individuare le attività crypto prive di licenza e a supervisionare i prestatori che servono clienti locali dall’estero.

La Travel Rule impone ai prestatori di servizi crypto di condividere informazioni sul mittente e sul destinatario dei trasferimenti.

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