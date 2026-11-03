L’investigatore della blockchain ZachXBT ha portato a oltre 133 milioni di dollari la stima di un presunto furto di criptovalute ai danni di un’entità non identificata dell’Unione europea.

Martedì, ZachXBT ha dichiarato di aver identificato altri 27 milioni di dollari in prelievi dagli exchange centralizzati, aumentando le perdite presunte rispetto ai 106 milioni di dollari segnalati inizialmente lunedì. Ha detto che alcuni prelievi sono avvenuti dopo la sua prima divulgazione.

«La mia ipotesi di lavoro è che una grande istituzione finanziaria dell’Europa occidentale sia stata compromessa e che la vicenda venga attualmente insabbiata», ha dichiarato martedì ZachXBT sul suo canale Telegram.

Ha inoltre affermato che l’assenza di una corretta comunicazione dell’incidente ha permesso di riciclare oltre 30 milioni di dollari, sostenendo che altrimenti le autorità di contrasto dell’UE avrebbero potuto congelare i fondi. L’identità della vittima e le accuse di insabbiamento restano non verificate.

Bitquery ha riferito che 62,98 milioni di dollari in stablecoin sono stati convertiti in 27.553 Ether (ETH) in circa quattro ore. Alle 13:47 UTC di lunedì, circa 78,3 milioni di dollari erano ancora presenti nei wallet collegati al presunto aggressore, mentre 30,5 milioni di dollari erano stati trasferiti dagli indirizzi monitorati.

Secondo Bitquery, nei wallet restavano soltanto 3,74 milioni di dollari in USDC che l’emittente Circle avrebbe potuto potenzialmente congelare.

ZachXBT aveva dichiarato in precedenza che l’aggressore stava convertendo i fondi in ETH e Monero (XMR) attraverso exchange istantanei e bridge cross-chain. Ha aggiunto che i modelli di riciclaggio non corrispondevano a quelli tipicamente utilizzati dal Lazarus Group nordcoreano.

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