Martedì gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 95 milioni di dollari, mentre gli investitori hanno riversato miliardi di dollari nei fondi azionari durante una correzione del mercato.

I prelievi di martedì hanno portato i deflussi netti dagli ETF spot statunitensi su Bitcoin (BTC) a circa 1,6 miliardi di dollari dall’inizio di novembre, secondo i dati di SoSoValue.

I deflussi dagli ETF su Bitcoin si sono attenuati per la terza sessione consecutiva, mentre i fondi azionari rappresentavano tutti i 17 principali ETF quotati negli Stati Uniti per afflussi nell’arco di cinque sessioni di negoziazione, secondo Eric Balchunas, analista di ETF di Bloomberg.

Gli investitori negli ETF azionari hanno «divorato» il calo

Gli ETF quotati negli Stati Uniti hanno attirato circa 12 miliardi di dollari al giorno nell’arco di quelle cinque sessioni; tutti i 17 principali fondi per afflussi investivano in azioni, ha dichiarato Balchunas su X martedì.

Tra i principali beneficiari figuravano l’ETF S&P 500 di Vanguard (VOO), l’ETF Nasdaq-100 di Invesco (QQQ) e l’ETF iShares Core S&P 500 di BlackRock (IVV).

US-listed ETFs ranked by one-week net inflows, led by equity funds. Fonte: Eric Balchunas

Il Bitcoin Trust (IBIT) di iShares di BlackRock ha registrato martedì 78 milioni di dollari di rimborsi netti, segnando l’ottava sessione di trading consecutiva con deflussi. Nel corso della serie, il fondo ha registrato deflussi netti per circa 1,73 miliardi di dollari, secondo Farside Investors.

Il Bitcoin Trust ETF (MSBT) di Morgan Stanley ha attirato martedì 20 milioni di dollari, sebbene gli afflussi non siano stati sufficienti a compensare le perdite più ampie.

La domanda di Bitcoin si indebolisce mentre diminuiscono i deflussi dagli ETF

Secondo CryptoQuant, i deflussi netti giornalieri dagli ETF su Bitcoin sono rallentati, passando dai 430 milioni di dollari di giovedì e dai 412 milioni di venerdì ai 201 milioni di lunedì e ai 95 milioni di martedì, ma gli indicatori più ampi del mercato sono rimasti deboli.

L’indice Bitcoin Bull Score di CryptoQuant è sceso a 20 lunedì, da 90 il 13 ottobre, segnalando condizioni “estremamente ribassiste”, secondo un rapporto di martedì visionato da Cointelegraph.

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Gli analisti hanno riferito che la domanda apparente di Bitcoin si è contratta di 284.000 BTC in 30 giorni, al ritmo più rapido dal marzo 2025. CryptoQuant ha affermato che condizioni simili hanno preceduto i minimi locali del mercato, ma ha avvertito che resta possibile una correzione più profonda, indicando 73.200 dollari come un livello di supporto chiave per Bitcoin.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 73.998 dollari, in calo dell’1% nelle ultime 24 ore e del 5,2% negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko.

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