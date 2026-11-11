I detentori di Bitcoin (BTC) a breve termine hanno inviato più di 47.000 BTC agli exchange martedì, mentre Bitcoin scendeva ai minimi delle ultime 11 settimane, con le monete valutate meno del loro prezzo di acquisto.

Punti chiave:

I detentori a breve termine hanno trasferito 47.025 BTC agli exchange mentre le monete valevano meno del loro prezzo di acquisto.

Il totale sulle 24 ore è stato il terzo più alto da luglio, secondo CryptoQuant.

Julio Moreno di CryptoQuant ha affermato che una rottura sostenuta al di sotto dei 73.000 dollari e un rimbalzo fallito sopra quel livello rafforzerebbero l’ipotesi che il più ampio trend ribassista di Bitcoin stia continuando.

Gli afflussi verso gli exchange dei detentori a breve termine in perdita non realizzata sono i terzi più alti da luglio

I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant hanno mostrato che i detentori a breve termine hanno inviato agli exchange 47.025 BTC con perdite non realizzate nelle 24 ore fino alla mezzanotte UTC all’inizio di mercoledì.

Il totale rientrava tra i maggiori conteggi sulle 24 ore nei quattro mesi di dati monitorati da CryptoQuant ed è arrivato mentre Bitcoin scendeva a 72.670 dollari, il livello più basso dal 20 agosto.

La metrica dei detentori a breve termine monitora i Bitcoin detenuti per un massimo di 155 giorni. In genere si ritiene che i detentori a breve termine siano più propensi a vendere quando i prezzi scendono, anche in perdita.

«Il 10 novembre, i trasferimenti in profitto ammontavano a circa 1.700 BTC, il che significa che per ogni 1 BTC trasferito in profitto, ne sono arrivati circa 27 in perdita», ha affermato CryptoQuant.

I maggiori afflussi sulle 24 ore di BTC con perdite non realizzate da fine luglio si sono verificati l’8 ottobre, poche ore dopo che Bitcoin era sceso nuovamente a 80.000 dollari. Gli afflussi mobili sulle 24 ore hanno raggiunto un picco di 50.500 BTC.

Afflussi sugli exchange di BTC detenuti da investitori a breve termine in perdita non realizzata. Fonte: CryptoQuant

L’analista di CryptoQuant indica quota 73.000 dollari mentre Bitcoin mette alla prova i minimi di agosto

Cointelegraph ha riferito in precedenza che la base di costo media dei detentori a breve termine si aggirava intorno ai 75.700 dollari.

Correlato: Gli acquirenti degli ETF azionari approfittano del calo mentre i fondi Bitcoin registrano deflussi per 1,6 miliardi di dollari

Il 20 agosto, i detentori a breve termine sono passati a un profitto non realizzato aggregato mentre Bitcoin rimbalzava verso gli 80.000 dollari. Venerdì sono tornati a una perdita non realizzata aggregata.

Base di costo degli STH rispetto a BTC/USD. Fonte: CryptoQuant

Il responsabile della ricerca di CryptoQuant, Julio Moreno, ha dichiarato che Bitcoin potrebbe trovarsi ancora nel trend ribassista iniziato a novembre 2025.

«Se i rally continuano a fermarsi vicino alla base di costo della coorte e le perdite nette non realizzate si aggravano, il rimbalzo di agosto inizia ad apparire come una pausa nel più ampio trend ribassista», ha scritto lunedì.

«Una rottura prolungata al di sotto dei 73.000 dollari, seguita da un nuovo test fallito dal basso, rafforzerebbe l’ipotesi di una continuazione del mercato ribassista.»

STH-NUPL vs. BTC/USD. Fonte: CryptoQuant

La metrica del profitto/perdita netta non realizzata (NUPL) di CryptoQuant ha mostrato che i detentori a breve termine hanno raggiunto il livello più elevato di redditività non realizzata dal novembre 2025, mentre Bitcoin è salito a 87.200 dollari a settembre.