I miner di Bitcoin che hanno già assicurato l’accesso all’energia potrebbero avere un vantaggio nella corsa alla costruzione di data center per l’IA, dopo che gli elettori di diverse comunità statunitensi hanno sostenuto limiti ai nuovi sviluppi. Le elezioni di metà mandato potrebbero inoltre portare il Congresso a esaminare più attentamente chi paga gli aggiornamenti della rete necessari a queste strutture, hanno dichiarato esperti del settore a Cointelegraph.

Gli elettori di diversi Stati si sono pronunciati sullo sviluppo dei data center durante le elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre, quando misure locali sono apparse sulle stesse schede delle elezioni congressuali. Tra le preoccupazioni per l’aumento dei costi dell’elettricità, il consumo d’acqua e l’impatto sulle comunità vicine, gli elettori hanno favorito la limitazione dello sviluppo in 40 dei 41 referendum locali monitorati da Ballotpedia.

Le restrizioni comprendono divieti a livello cittadino, limiti per le strutture più grandi, sospensioni temporanee dei nuovi progetti e requisiti di approvazione da parte degli elettori per alcuni sviluppi.

I risultati arrivano mentre le principali società di mining di Bitcoin continuano a espandersi nell’IA, una transizione che, secondo Jamie Brown, CEO di Global Kiwi Labs, potrebbe diventare più interessante man mano che le restrizioni locali rendono più difficile costruire nuovi data center.

«Se un miner di Bitcoin non ha ancora riconvertito il proprio contratto elettrico e il proprio impianto fisico all’IA, il motivo per farlo è diventato appena più convincente», ha dichiarato Brown, la cui società ospita server per exchange di criptovalute e società di trading.

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Le restrizioni locali rendono più difficile l’espansione

Il passaggio dei miner alle infrastrutture per l’IA è già in corso: secondo un rapporto del primo trimestre di CoinShares, i miner di Bitcoin quotati in borsa hanno annunciato contratti per oltre 70 miliardi di dollari nell’IA e nel calcolo avanzato tra il 2025 e l’inizio del 2026.

Tuttavia, le decisioni statali e locali possono avere un impatto più immediato sulla prosecuzione dei progetti di data center. Questo perché le autorità locali spesso supervisionano la zonizzazione e i permessi edilizi e possono influenzare l’accesso all’elettricità.

«Una società potrebbe avere accesso a un sito interessante e a una notevole capacità energetica, ma se le restrizioni locali le impediscono di espandere o potenziare quell’infrastruttura, l’opportunità diventa molto più difficile da perseguire», ha dichiarato Jordan Knecht, responsabile delle integrazioni strategiche presso Kresus, società di infrastrutture blockchain.

La scorsa settimana, secondo Ballotpedia, gli elettori hanno sostenuto 27 misure per limitare o contrastare nuovi data center durante le elezioni. Tra queste figuravano cinque divieti completi, 12 divieti parziali e sospensioni di sei mesi dei nuovi progetti in tre comuni del Maine.

A Grove City, in Ohio, gli elettori hanno approvato una norma che richiede l’approvazione pubblica per i grandi progetti che consumano più di 20 megawatt di elettricità, oltre ad altre condizioni.

«La politica federale influenzerà certamente il più ampio contesto degli investimenti, ma la possibilità concreta di sviluppare e gestire queste strutture dipende spesso dalle condizioni dei singoli mercati», ha dichiarato Knecht a Cointelegraph. «Per i miner che intendono passare all’IA, credo che comprendere queste dinamiche locali sarà importante quanto seguire gli sviluppi a Washington.»

L’espansione nell’IA non è così semplice

Secondo un rapporto di CoinShares del 2026, costruire infrastrutture per data center pronti per l’IA può costare tra 8 milioni e 15 milioni di dollari per megawatt, rispetto ai 700.000-1 milione di dollari per megawatt delle strutture tradizionali per il mining.

Questa differenza aiuta a spiegare perché un sito con energia già assicurata rappresenti solo un punto di partenza per i miner che passano all’IA. «Passare dal mining di Bitcoin ai carichi di lavoro dell’IA richiede investimenti aggiuntivi significativi in infrastrutture per il raffreddamento, le reti e l’affidabilità», ha dichiarato Knecht.

Yuliya Barabash, fondatrice di SBSB Fintech Lawyers, ha inoltre evidenziato le differenze tra il fabbisogno elettrico del mining di Bitcoin e quello dei data center per l’IA. I miner di Bitcoin possono spesso ridurre il consumo di elettricità quando i prezzi aumentano, mentre i data center per l’IA hanno in genere bisogno di una fornitura energetica costante, ha dichiarato.

«Prezzi dell’elettricità più elevati e ulteriori requisiti normativi potrebbero rendere alcuni progetti meno redditizi o ritardarne l’attuazione», ha dichiarato Barabash a Cointelegraph.

Questo avviene mentre si prevede anche un aumento della domanda di elettricità da parte dei data center statunitensi, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA). L’agenzia stima che nel 2025 i data center abbiano consumato 224 terawattora di elettricità, una cifra che dovrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo 426 terawattora entro il 2030.

L’impatto dei cambiamenti al Congresso

Una questione che il Congresso entrante, controllato dai Democratici, dovrà affrontare è chi dovrebbe pagare l’espansione della rete necessaria ai grandi data center.

Knecht ha dichiarato che i legislatori potrebbero esaminare più attentamente l’impatto di questi progetti sui costi dell’elettricità e le modalità della loro approvazione. «Potrebbe esserci una pressione maggiore per garantire che i grandi operatori di data center paghino la loro giusta quota dei costi infrastrutturali, invece di trasferire tali spese sui consumatori.»

Barabash prevede inoltre un esame più approfondito di chi paga le infrastrutture elettriche necessarie a sostenere i data center. «Una delle priorità principali sarà probabilmente garantire che siano le società tecnologiche, e non i consumatori comuni, a sostenere i costi delle infrastrutture elettriche aggiuntive richieste dalle loro strutture», ha dichiarato.

Tuttavia, gli esperti hanno osservato che una maggiore attenzione non significa necessariamente che il Congresso scoraggerà lo sviluppo dei data center. «Le infrastrutture per l’IA stanno diventando sempre più importanti per l’economia statunitense e resta un forte incentivo a sostenere gli investimenti nella capacità di calcolo nazionale», ha dichiarato Knecht.

Per i miner che valutano una conversione, la questione è se i ricavi dell’IA possano giustificare il costo dell’ammodernamento dei sistemi di raffreddamento, rete ed energia. Brown ritiene di sì. «I miner passeranno all’IA perché offre un ROI migliore rispetto al mining», ha dichiarato.

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