Zelle, la rete statunitense di pagamenti peer-to-peer gestita da Early Warning Services (EWS), un consorzio di banche che comprende JPMorgan e Wells Fargo, sta collaborando con Solana per sostenere la propria espansione nei pagamenti internazionali. L’azienda ha annunciato sul palco di Breakpoint 2026 che la sua stablecoin proprietaria ancorata al dollaro, ZelleUSD (ZLUSD), sarà lanciata sulla blockchain Solana per consentire pagamenti peer-to-peer a livello internazionale.

La mossa porta una delle maggiori reti di pagamenti nazionali degli Stati Uniti nel mercato dei pagamenti basati sulla blockchain. Nel 2025 Zelle ha elaborato oltre 1.200 miliardi di dollari in pagamenti negli Stati Uniti e da allora ha adottato misure per creare un’attività internazionale. A giugno, l’azienda ha indicato l’India come il suo primo corridoio internazionale per le rimesse, con l’obiettivo di consentire ai consumatori statunitensi di inviare denaro ad amici e familiari nel Paese. Nello stesso annuncio, l’azienda ha presentato ZelleUSD, destinata a sostenere le future capacità di pagamento internazionale in altri mercati. L’emittente di ZelleUSD è Anchorage Digital Bank.

«Inviare denaro in tutto il mondo è complicato: è un processo complesso, frammentato e spesso poco familiare. Oltre la metà dei servizi di rimessa offerti oggi non consegna il denaro con la rapidità che vorremmo», ha dichiarato Alexandra Lang, vicepresidente delle partnership per gli asset digitali di Zelle. «Solana è un partner che abbiamo scelto perché siamo qui per offrire pagamenti su vasta scala.»

La collaborazione comprenderà anche una sperimentazione continua per sviluppare funzioni di privacy nelle transazioni, mirate a preservare la riservatezza dei pagamenti sulla blockchain pubblica.

Zelle cita l’affidabilità della rete Solana

Per Zelle, la decisione di scegliere Solana sembra essere stata determinata in larga misura dall’infrastruttura della rete. «Zelle opera su una scala enorme negli Stati Uniti; avevamo bisogno di un partner in grado di offrire la stessa scala enorme anche a livello internazionale», ha dichiarato Denise Leonhard, General Manager di Zelle, in un video dedicato alla partnership.

«La priorità assoluta è la responsabilità che abbiamo di assicurarci che i pagamenti siano sicuri, protetti e arrivino al posto giusto [...] Quella componente di fiducia, sicurezza e infrastruttura collaudata è il motivo per cui abbiamo scelto Solana.»

Dopo diversi anni durante i quali le interruzioni della rete hanno sollevato dubbi sull’idoneità di Solana per le applicazioni finanziarie, la blockchain ha mantenuto un uptime del 100% da febbraio 2024. Ciò nonostante un guasto di instradamento verificatosi nell’agosto 2026 presso il provider infrastrutturale Teraswitch, che ha portato offline il 29% della rete Solana. Secondo la piattaforma di intelligence blockchain Metrika, la finalizzazione delle transazioni ha rallentato, ma l’uptime è stato mantenuto.

Sul palco di Breakpoint 2026, la Solana Foundation ha annunciato il passaggio di Solana dalla fase beta alla mainnet, con un miglioramento della velocità di finalizzazione da 13 secondi a 150 millisecondi.

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I trasferimenti riservati proteggono gli importi dei pagamenti

Approfondendo i contenuti della collaborazione, sul palco di Breakpoint Lang ha presentato le funzioni di pagamento riservato sviluppate dalle due aziende. Ha spiegato che l’attenzione alla privacy mirava a bilanciare la riservatezza dei clienti sui loro pagamenti nella rete con i controlli antiriciclaggio che le grandi istituzioni sono tenute a effettuare.

Nel portafoglio di pagamenti, i clienti avranno la possibilità di crittografare il proprio trasferimento, così da proteggerlo dalla blockchain pubblica. Le istituzioni che fanno parte della rete Zelle potranno decrittografare il trasferimento per effettuare i controlli necessari a garantire la conformità normativa.

«Funzioni come questa sono fondamentali per portare davvero i pagamenti su vasta scala», ha dichiarato Lang.

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Solana compete con Ethereum e Tron nel settore delle rimesse

Sebbene Solana stia guadagnando terreno nell’attività delle stablecoin, Ethereum e Tron continuano a detenere pool di asset ancorati al dollaro significativamente più grandi. Secondo i dati di Token Terminal raccolti il 14 novembre, Ethereum deteneva 150,5 miliardi di dollari in stablecoin, mentre Tron ne deteneva 93,2 miliardi, contro i 13,9 miliardi di Solana.

Tuttavia, l’attività delle stablecoin su Solana sta crescendo più rapidamente in termini di frequenza delle transazioni rispetto a quella di entrambi i concorrenti più grandi. A ottobre, la rete ha registrato un aumento annuo dell’82% nei trasferimenti mensili di stablecoin, rispetto alla crescita del 48% su Ethereum, mentre il numero di trasferimenti su Tron è diminuito di quasi l’8%, secondo i dati di Token Terminal.

La scelta di Solana da parte di Zelle, a scapito sia di Tron sia di Ethereum, segue quella di altri fornitori di rimesse che si sono espansi on-chain. Sempre a Breakpoint, MoneyGram ha illustrato un’integrazione con Solflare che consente agli utenti del portafoglio Solflare di convertire UDSC in contanti. La mossa amplia MoneyGram Ramps su Solana, lanciato dall’azienda ad agosto.

«È qui che MoneyGram porta qualcosa di diverso nell’ecosistema: la capacità di collegare dollari digitali e contanti fisici su vasta scala, rendendo le stablecoin più utili nella vita quotidiana», ha dichiarato Luke Tuttle, Chief Product and Technology Officer di MoneyGram, in un comunicato stampa.

Sebbene Zelle non abbia fornito sul palco una tempistica per il lancio dei pagamenti internazionali, annunci precedenti indicavano che il corridoio con l’India sarebbe stato attivo entro la fine del 2026.

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