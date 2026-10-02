BNB Chain è inoltre risultata in testa con 1,8 milioni di indirizzi che detengono azioni tokenizzate, pari al 45% del totale, ha dichiarato Binance Research in un rapporto pubblicato martedì. La rete ospita prodotti tra cui Binance bStocks e i titoli tokenizzati di Ondo Global Markets.
Secondo i dati di Token Terminal, le azioni e gli ETF tokenizzati sono cresciuti di oltre cinque volte rispetto ai 719 milioni di dollari di gennaio, quando Ethereum rappresentava circa il 48% del mercato, Solana il 31% e BNB Chain appena il 13%.
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