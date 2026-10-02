Le azioni e gli ETF tokenizzati su BNB Chain hanno raggiunto 1,1 miliardi di dollari, mentre il mercato più ampio è salito a 3,7 miliardi di dollari, portando la quota della rete a circa il 30%.

BNB Chain è diventata la prima blockchain a superare 1 miliardo di dollari in azioni tokenizzate e fondi negoziati in borsa (ETF).

La capitalizzazione di mercato delle azioni e degli ETF tokenizzati è aumentata di circa il 17%, raggiungendo 3,35 miliardi di dollari a settembre rispetto ai 2,87 miliardi di dollari di agosto, secondo i dati di Token Terminal.

Al momento della pubblicazione, la capitalizzazione di mercato del settore su BNB Chain ammontava a 1,1 miliardi di dollari, pari a circa il 30% del mercato da 3,7 miliardi di dollari, seguita da Ethereum con 828 milioni di dollari, ovvero il 22%, e Solana con 738 milioni di dollari, ovvero il 20%.

Tokenized stocks, ETFs by market capitalization. Source: Token Terminal

BNB Chain è inoltre risultata in testa con 1,8 milioni di indirizzi che detengono azioni tokenizzate, pari al 45% del totale, ha dichiarato Binance Research in un rapporto pubblicato martedì. La rete ospita prodotti tra cui Binance bStocks e i titoli tokenizzati di Ondo Global Markets.

Secondo i dati di Token Terminal, le azioni e gli ETF tokenizzati sono cresciuti di oltre cinque volte rispetto ai 719 milioni di dollari di gennaio, quando Ethereum rappresentava circa il 48% del mercato, Solana il 31% e BNB Chain appena il 13%.

Correlato: Gli asset tokenizzati non rispecchiano sempre i mercati tradizionali, rileva Dune