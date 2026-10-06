Le riserve di BTC di Binance sono diminuite di quasi 40.000 monete dal 20 settembre, mentre le balene hanno riportato capitale in stablecoin nei wallet che usano sull’exchange.

I deflussi di Bitcoin (BTC) dal più grande exchange di criptovalute, Binance, hanno raggiunto livelli record degli ultimi anni alla fine di settembre, secondo una nuova analisi.





Punti chiave:

I deflussi netti di Bitcoin da Binance hanno superato i 23.000 BTC nella quarta settimana di settembre, il livello più alto da oltre tre anni.

Secondo l’analisi di CryptoQuant, sono aumentate le probabilità che BTC/USD esca dall’attuale intervallo di prezzo.

Le balene hanno aumentato del 40% gli afflussi di stablecoin verso Binance dalla metà di agosto.





Le riserve di Bitcoin di Binance diminuiscono di quasi 40.000 BTC dal 20 settembre





I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che nei sette giorni fino al 27 settembre il deflusso netto da Binance ha raggiunto 23.137 BTC.





Su base settimanale, il totale ha segnato il più grande deflusso da Binance dal giugno 2023, quando il suo saldo di BTC è diminuito di 44.942 unità in una sola settimana. Sebbene il mese scorso abbia registrato appena la metà di tale quantità, secondo CryptoQuant condizioni simili avrebbero innescato entrambe le ondate di prelievi.





“Più BTC lascia una piattaforma ampiamente accessibile come Binance, più forte è il segnale che è in corso un’accumulazione. Prelevare BTC da un exchange è un comportamento d’investimento a più lungo termine e rappresenta quindi un segnale positivo”, si legge in un post sul blog.





Dati sui flussi netti giornalieri e settimanali di BTC su Binance. Fonte: CryptoQuant





Nel giugno 2023, BTC/USD è passato da 26.300 a 30.500 dollari nella candela settimanale successiva ai deflussi da Binance, raggiungendo nuovi massimi a 12 mesi nell’ambito della ripresa dal mercato ribassista del 2022.





Secondo CryptoQuant, un modello di accumulo simile si riflette anche nella diminuzione di quasi 40.000 BTC delle riserve di Binance dal 20 settembre.





«In combinazione con l’attenuazione delle vendite, questo accumulo potrebbe bastare a spingere Bitcoin fuori da questa fase di consolidamento abbastanza rapidamente», ha aggiunto.





Dal 21 settembre, BTC/USD è stato scambiato in un intervallo compreso tra 82.500 e 87.400 dollari. Come riportato da Cointelegraph, i muri di liquidità sugli exchange hanno determinato i movimenti dei prezzi nei timeframe brevi durante quel periodo, mentre l’ apertura annuale del 2026 a 87.570 dollari rimane al di sopra, come resistenza.





Le whale di Binance si preparano a impiegare capitale in stablecoin





Dati separati mostrano che le entità whale con grandi volumi hanno aumentato l’offerta di stablecoin trasferita a Binance nelle ultime sei settimane.





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L’offerta di stablecoin sugli exchange è considerata «polvere da sparo» in attesa di essere impiegata in cryptoasset, e l’aumento dei saldi suggerisce un interesse crescente ad aumentare l’esposizione al capitale.





CryptoQuant riferisce che tra il 15 agosto e la fine di settembre le entità whale hanno aumentato del 40% i loro afflussi di stablecoin su Binance, calcolati su una finestra mobile di 30 giorni, passando da 21,7 miliardi di dollari a 30,5 miliardi di dollari.





«Questo cambiamento nel comportamento arriva dopo una lunga pausa, durante la quale i loro afflussi sono diminuiti dal picco di ottobre, quando hanno superato i 61 miliardi di dollari», ha commentato, riferendosi agli attuali massimi storici dei mercati crypto raggiunti nell’ottobre 2025.





Afflussi di stablecoin delle balene di Bitcoin su Binance (screenshot). Fonte: CryptoQuant



