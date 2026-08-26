La società di ricerca di Wall Street Bernstein prevede che Bitcoin si riprenda dal suo ultimo ribasso, riconquisti il massimo del 2025 e stabilisca nuovi record negli anni a venire, in vista del picco del suo ciclo storico.

Bernstein prevede che Bitcoin (BTC) riconquisti i 125.000 dollari entro la fine del 2026 sia nello scenario di base sia in quello rialzista, secondo un rapporto di ricerca pubblicato mercoledì e visionato da Cointelegraph.

La società ha affermato che Bitcoin ha guadagnato il 28% nei 10 giorni precedenti, dopo essere sceso di circa il 50% dal suo picco dell’ottobre 2025, un rimbalzo che potrebbe segnalare la fine dell’attuale ciclo ribassista.

La previsione degli analisti arriva mentre gli investitori istituzionali e gli acquirenti aziendali di Bitcoin svolgono un ruolo sempre più importante nel mercato, fornendo, secondo Bernstein, un maggiore sostegno al ribasso durante l’ultimo ciclo e contribuendo a un calo più contenuto rispetto alle flessioni dal 75% al 90% dei cicli precedenti.

Il prossimo ciclo potrebbe portare Bitcoin a 300.000 dollari

Lo scenario di base di Bernstein colloca Bitcoin a 150.000 dollari entro la metà del 2027, prima del raggiungimento di un picco del ciclo di circa 300.000 dollari nel 2029. Nello scenario rialzista, la principale criptovaluta raggiungerebbe i 200.000 dollari entro la metà del 2027 e i 500.000 dollari nel 2029.

La società ha mantenuto il suo obiettivo di lungo periodo per BTC, pari a circa 1 milione di dollari entro il 2033, in entrambi gli scenari.

La previsione di Bernstein si basa sui cicli storici quadriennali di Bitcoin, che la società collega all’halving, un evento che riduce all’incirca ogni quattro anni la quantità di nuovi Bitcoin assegnati ai miner. Bernstein divide ogni ciclo in quattro fasi: breakout, entusiasmo, ribasso e accumulazione.

Fonte: Bernstein

La società stima quindi il potenziale prezzo di Bitcoin durante questi cicli confrontandolo con il costo marginale di produzione di Bitcoin, ovvero il costo stimato sostenuto dai miner meno efficienti per produrre nuove monete.

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«Partiamo dal presupposto che il multiplo tra prezzo e costo marginale si comporterà in modo simile ai precedenti cicli quadriennali», hanno affermato gli analisti di Bernstein.

Nello scenario di base di Bernstein, tale multiplo scende da 1,4 volte al picco di Bitcoin a 125.000 dollari nel 2025 a 1,25 volte al picco previsto di 300.000 dollari nel 2029 e a circa 1,2 volte a 1 milione di dollari nel 2033.

Strategy potrebbe aumentare gli acquisti di Bitcoin

Bernstein prevede inoltre che una ripresa di Bitcoin migliori le prospettive di Strategy, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin al mondo. Strategy detiene 840.447 BTC, equivalenti a circa il 4% dell’offerta massima di Bitcoin, pari a 21 milioni di monete.

Gli analisti hanno mantenuto il giudizio «Outperform» su Strategy, ma hanno ridotto il prezzo obiettivo per il titolo MSTR a 350 dollari da 450, citando la diluizione azionaria accelerata e le prospettive aggiornate sul ciclo di Bitcoin. Martedì MSTR ha chiuso a 126,83 dollari, in rialzo del 3,4% nella giornata, secondo Yahoo Finance.

Fonte: Bernstein

Bernstein ha affermato che la persistente forza di Bitcoin, combinata con una ripresa delle azioni privilegiate Stream (STRC) di Strategy intorno ai 100 dollari, potrebbe consentire alla società di «tornare in azione» con gli acquisti di Bitcoin dopo aver venduto circa 7.000 BTC nel 2026. Martedì STRC ha chiuso a 97,15 dollari, secondo Yahoo Finance.



Una recente analisi di Regime Intelligence ha affermato che la tesoreria in Bitcoin di Strategy potrebbe essere meno vulnerabile a un crollo del mercato crypto che a una prolungata perdita di accesso ai mercati dei capitali, un rischio che potrebbe minacciare la sua capacità di finanziare circa 1,76 miliardi di dollari di obblighi annuali senza vendere BTC.

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