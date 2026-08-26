Flussi mensili negli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti da agosto 2025. Fonte: SoSoValue
Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a 78.880 dollari, in calo del 2% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Bitcoin ha brevemente superato gli 80.000 dollari martedì.
Il sentiment del mercato si è indebolito, con il Crypto Fear & Greed Index sceso a 65 da 74 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio di “avidità”, secondo i dati di Alternative.me.
Anche gli ETF Ether spot statunitensi hanno esteso la loro serie positiva di afflussi a sette giornate di negoziazione, aggiungendo martedì 179,8 milioni di dollari e portando gli afflussi del periodo a circa 1 miliardo di dollari, secondo i dati di SoSoValue.
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