Cointelegraph
DOGE$0.08673 4.90%
TRX$0.3378 1.74%
LINK$11.34 2.46%
ZEC$788.00 7.26%
ADA$0.2109 4.87%
XRP$1.43 3.71%
ETH$2,462.36 0.99%
BTC$78,994.32 1.24%
XMR$449.15 0.19%
BNB$698.26 1.23%
XLM$0.1849 4.45%
SOL$97.15 3.25%
HYPE$81.91 0.45%
Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF Bitcoin cancellano le perdite del 2026 con una striscia positiva di 7 giorni

Ultime notiziePubblicato26 ago 2026

Ai fondi mancano 390 milioni di dollari per raggiungere il totale degli afflussi di ottobre 2025, dopo aver ridotto di oltre la metà il deficit degli afflussi netti da inizio anno.

Gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno esteso martedì la loro serie positiva di afflussi a sette giornate di negoziazione, attirando afflussi netti per 314,37 milioni di dollari.

La serie ha portato gli afflussi di agosto a 3,03 miliardi di dollari, lasciando ai fondi un deficit di 390 milioni di dollari rispetto al totale di ottobre 2025, con quattro sessioni di negoziazione rimanenti, secondo i dati di SoSoValue.

Agosto è sulla buona strada per diventare il loro mese migliore da allora, mentre il rimbalzo ha ridotto di oltre la metà gli afflussi netti in uscita da inizio anno, portandoli a 2,26 miliardi di dollari.

Il totale degli asset netti ha raggiunto i 99,05 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti cumulativi sono saliti a 54,36 miliardi di dollari.

Flussi mensili negli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti da agosto 2025. Fonte: SoSoValue

Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a 78.880 dollari, in calo del 2% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Bitcoin ha brevemente superato gli 80.000 dollari martedì.

Il sentiment del mercato si è indebolito, con il Crypto Fear & Greed Index sceso a 65 da 74 del giorno precedente, pur rimanendo in territorio di “avidità”, secondo i dati di Alternative.me.

Anche gli ETF Ether spot statunitensi hanno esteso la loro serie positiva di afflussi a sette giornate di negoziazione, aggiungendo martedì 179,8 milioni di dollari e portando gli afflussi del periodo a circa 1 miliardo di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Correlato: Bitcoin scivola dagli 80.000 dollari mentre l’oro si raffredda con il calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://cointelegraph.it/editorial-policy

Altro sull'argomento