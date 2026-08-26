Bitcoin ha faticato a stabilire un supporto a 80.000 $, mentre tutti i gruppi di investitori sono tornati alla redditività netta.

Bitcoin (BTC) rimane sensibile alla pressione di vendita a 80.000 $, anche se gli investitori evitano ampiamente di prendere profitti su larga scala.





Punti chiave:





I profitti e le perdite non realizzati degli investitori in Bitcoin superano lo zero per tutte le coorti, rallentando apparentemente lo slancio dei prezzi.

I detentori a lungo termine registrano un’impennata della redditività fino a 1,48, mentre i detentori a breve termine rappresentano ancora la maggior parte delle monete in profitto trasferite onchain.

Il premio di Coinbase non riesce a tornare in territorio positivo, attestandosi a -0,015 e sottolineando la debole domanda statunitense.





Gli investitori più anziani in Bitcoin si riattivano ai massimi da 14 settimane

I dati della piattaforma di analisi onchain CryptoQuant rivelano che in particolare le monete più vecchie sono state trasferite onchain mentre BTC/USD ha guadagnato oltre il 25% nell’ultima settimana.





Il rapporto di profitto dell’output speso (SOPR), che rappresenta il rapporto tra il valore attuale degli UTXO spesi di recente e il loro valore al momento della creazione, è salito a 1,48 il 22 agosto, indicando una maggiore attività onchain che coinvolge monete in profitto.





Bitcoin LTH-SOPR. Fonte: CryptoQuant





Mentre il prezzo si consolidava intorno a 79.500 $, il cosiddetto rapporto SOPR, che divide il SOPR dei detentori a breve termine (STH) per quello dei detentori a lungo termine (LTH), ha raggiunto 1,4, il valore più alto dal 25 luglio. STH e LTH si riferiscono ai wallet che detengono BTC senza vendere per un periodo fino a sei mesi (STH) o superiore a sei mesi (LTH).





“Questo suggerisce che i detentori a lungo termine stavano realizzando profitti a un tasso relativamente più elevato rispetto ai detentori a breve termine. Da allora il rapporto è sceso a 0,93, indicando che la performance realizzata dei detentori a breve termine è ora relativamente più forte”, CryptoQuant ha commentato le letture più recenti in un post sul blog pubblicato martedì.





Il rapporto SOPR ha seguito una tendenza al ribasso generale dall’inizio del 2025 e alla fine di giugno ha raggiunto 0,62, il livello più basso degli ultimi tre anni, mentre BTC/USD scendeva a 58.000 $. Nonostante una modesta inversione al rialzo, il prezzo non è ancora riuscito a rimanere sopra gli 80.000 $.





Rapporto SOPR di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





CryptoQuant osserva che tutte le coorti di detentori sono ora complessivamente in profitto, creando un potenziale ostacolo a ulteriori rialzi che solo un sostegno costante da parte degli acquirenti potrebbe superare.





“La domanda chiave non è se Bitcoin possa toccare brevemente gli 80.000 $, ma se la nuova domanda possa assorbire le vendite dei detentori in profitto”, ha riassunto, suggerendo che questa domanda potrebbe derivare dal ritorno continuo degli afflussi negli ETF spot su Bitcoin statunitensi.





Dati sui profitti e le perdite non realizzati di Bitcoin per coorte di wallet. Fonte: CryptoQuant





La domanda degli investitori statunitensi rimane debole





Altri dati suggeriscono che, nonostante il raggiungimento di massimi locali, Bitcoin non abbia ancora convinto la più ampia base di investitori a tornare sul mercato.





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CryptoQuant mostra che il premio di Coinbase — la differenza di prezzo tra le coppie BTC/USDT di Coinbase e Binance — rimane negativo, superando brevemente la sua linea dello zero solo sui timeframe orari mentre il prezzo rompeva sopra i 78.500 $.





“Il prossimo segnale chiave sarà capire se l’indice riuscirà a superare lo zero e a rimanere positivo. Se Bitcoin continuerà a recuperare mentre il premio di Coinbase diventerà positivo, il mercato potrebbe passare dalla ‘pressione di vendita in calo’ a una fase più forte di rinnovata domanda spot statunitense”, l’analisi di CryptoQuant ha dichiarato questa settimana.





Il premio di Coinbase riflette la domanda degli investitori statunitensi ed è stato ampiamente negativo per tutto il 2026. Mercoledì si attestava a -0,015, in aumento rispetto a -0,094 all’inizio di agosto.





Indice del premio di Coinbase su Bitcoin. Fonte: CryptoQuant



