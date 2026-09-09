I procuratori statunitensi hanno dichiarato che Lam ha organizzato una rete internazionale che prendeva di mira i detentori di criptovalute attraverso l’ingegneria sociale e irruzioni nelle abitazioni.

Il cittadino di Singapore Malone Lam si è dichiarato colpevole di aver partecipato a una cospirazione criminale organizzata che utilizzava tecniche di ingegneria sociale e irruzioni nelle abitazioni per rubare e riciclare più di 245 milioni di dollari in criptovalute.

Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Lam aveva organizzato l’operazione internazionale, individuato le potenziali vittime e coordinato altri cospiratori. Secondo i documenti giudiziari, l’organizzazione era nata attraverso contatti sulle piattaforme di gioco online e aveva operato non più tardi di ottobre 2023 e almeno fino a maggio 2025.

La dichiarazione di colpevolezza stabilisce la responsabilità penale quasi due anni dopo che Lam era stato incriminato per il furto di più di 4.100 Bitcoin, che all’epoca valevano oltre 230 dollari, ai danni di un residente di Washington, D.C.

Lam si è dichiarato colpevole davanti alla giudice distrettuale statunitense Colleen Kollar-Kotelly per un’accusa di partecipazione a una cospirazione ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). La giudice ha fissato un’udienza sullo stato del procedimento per l’8 dicembre, ma il Dipartimento di Giustizia non ha annunciato una data per la sentenza.

Dal furto di 4.100 Bitcoin al caso RICO

Inizialmente, i procuratori accusarono Lam e Jeandiel Serrano di aver ottenuto fraudolentemente più di 4.100 Bitcoin da una singola vittima il 18 agosto 2024.

Nel 2024, l’investigatore blockchain ZachXBT identificò la vittima come un creditore di Genesis. Secondo le accuse, gli aggressori si spacciarono per membri dell’assistenza di Google per compromettere gli account della vittima, prima di impersonare l’assistenza di Gemini per convincerla a reimpostare l’autenticazione a due fattori e a utilizzare un software di condivisione dello schermo che esponeva le chiavi private.

Lam e Serrano furono arrestati il 18 settembre 2024 e i procuratori resero pubblica la loro incriminazione il giorno successivo. I procuratori sostennero che i due avessero riciclato i proventi attraverso mixer di criptovalute, exchange, wallet di passaggio e reti private virtuali.

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Il 15 maggio 2025, i procuratori annunciarono un atto d’accusa sostitutivo che incriminava altri 12 imputati e ampliava il caso trasformandolo in un’accusa di cospirazione RICO riguardante furti di criptovalute per oltre 263 milioni di dollari. L’atto includeva un furto separato da 14 milioni di dollari avvenuto nel luglio 2024 e una presunta irruzione in un’abitazione con l’obiettivo di rubare un hardware wallet.

I procuratori sostennero inoltre che Lam avesse continuato a dirigere i suoi associati dalla custodia cautelare, anche organizzando la consegna di beni di lusso alla sua fidanzata. Secondo le accuse, i membri del gruppo spesero i fondi rubati in jet privati, immobili in affitto, orologi e almeno 28 auto esotiche, mentre i conti dei nightclub raggiungevano i 500.000 dollari a serata.

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