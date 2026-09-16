Martedì i procuratori statunitensi hanno incriminato due ex ingegneri di Robinhood per frode sulle materie prime e frode telematica, accusandoli di aver utilizzato informazioni riservate sulle prossime quotazioni di criptovalute per trarre profitto da operazioni in futures perpetui su Hyperliquid.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Hefu Chai e Huaisong «Jerry» Xiang hanno acquistato contratti perpetui collegati a token prima delle quotazioni su Robinhood Crypto. Il DOJ ha sostenuto che ciascuno dei due abbia realizzato profitti superiori a 50.000 dollari con le operazioni effettuate tra il 2025 e il 2026.

Il DOJ ha dichiarato che Chai e Xiang avevano accesso a un canale Slack aziendale privato contenente informazioni sulle quotazioni previste. I procuratori sostengono che abbiano utilizzato tali informazioni per aprire posizioni long su Hyperliquid, chiudendole quando il loro valore è aumentato dopo il debutto su Robinhood.

Le accuse presentano analogie con il caso di insider trading di Coinbase del 2023, in cui un ex dipendente aveva utilizzato informazioni riservate per trarre profitto dalle quotazioni di nuovi token acquistando direttamente l’asset sottostante, sebbene il caso Robinhood estenda la questione ai mercati decentralizzati dei derivati.

Cointelegraph ha contattato Robinhood per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Robinhood vietava ai dipendenti di negoziare in prossimità delle quotazioni

Secondo le denunce del DOJ, Chai ha lavorato presso Robinhood da circa il 2021 fino a maggio 2026 e ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico incaricato delle nuove quotazioni di asset digitali. Xiang ha lavorato lì da circa il 2024 fino a settembre 2026 come ingegnere del software coinvolto nelle quotazioni di criptovalute.

Robinhood ha designato entrambi gli ingegneri come «Coin Aware Individuals», dando loro accesso a un canale Slack privato contenente le date delle quotazioni previste, secondo le denunce.

La policy aziendale vietava ai membri del gruppo di negoziare su Robinhood o su qualsiasi altra piattaforma nelle 24 ore precedenti o successive all’annuncio di una quotazione o di una rimozione dalla quotazione.

I procuratori sostengono che Chai abbia negoziato futures perpetui prima di almeno 10 annunci riguardanti token tra cui Cat in a dogs world (MEW), Moo Deng (MOODENG), Aster (ASTER), Plasma (XPL), Hyperliquid (HYPE), Ethena (ENA) e Aerodrome Finance (AERO). Xiang avrebbe negoziato per la prima volta futures perpetui su Popcat (POPCAT) nel marzo 2025, prima di operare in vista di almeno altri 10 annunci di quotazione.

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Il procuratore degli Stati Uniti Jamie McDonald ha dichiarato che gli insider aziendali non possono eludere le leggi sui titoli e sulle materie prime negoziando informazioni ottenute illecitamente attraverso futures perpetui, titoli tokenizzati o strumenti simili.

Ciascun imputato deve rispondere di un capo d’accusa per violazione del Commodity Exchange Act, reato che prevede una pena detentiva massima di 10 anni, e di un capo d’accusa per frode telematica, che prevede una pena massima di 20 anni.

Le accuse contro Chai e Xiang restano tali, ed entrambi gli imputati sono presunti innocenti fino a un’eventuale condanna.

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