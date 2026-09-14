Secondo quanto riferito, gli aggressori hanno pubblicato documenti d’identità e selfie appartenenti ai clienti di Revolut e hanno minacciato di diffondere ogni giorno altri dati finché la fintech non pagherà.

Gli attori delle minacce che hanno ottenuto informazioni sensibili sui clienti di Revolut sembrano aver iniziato a pubblicarle online e minacciano di diffondere ogni giorno altri dati finché «Revolut non paga».

Le informazioni appena divulgate includerebbero selfie e copie di documenti d’identità appartenenti al tennista Alexander Shevchenko e a Felix Römer, CEO di Gamdom, il casinò online di crypto, secondo un post su X pubblicato domenica da International Cyber Digest.

«Inizieremo a diffondere sempre più dati ogni giorno finché Revolut non pagherà per aver divulgato i dati dei suoi clienti», avrebbero dichiarato gli aggressori su Telegram. Cointelegraph ha contattato Revolut e Römer per un commento.

I documenti d’identità e le immagini della verifica facciale esposti potrebbero aumentare il rischio di furto d’identità. Venerdì Revolut ha comunicato ai clienti che i dati divulgati includono anche il nome completo, la data di nascita, l’occupazione, le informazioni di contatto, gli estratti conto e la cronologia completa delle transazioni dei clienti, compresi i dati sulle transazioni in Bitcoin.

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Sabato Revolut ha comunicato a Cointelegraph che i dati dei clienti sono stati divulgati a causa di una «sofisticata truffa esterna di impersonificazione», nella quale l’aggressore ha utilizzato un indirizzo email appartenente al dominio email di un legittimo ente governativo per inviare richieste fraudolente di informazioni.

In seguito Revolut ha comunicato a Cointelegraph che la violazione ha interessato un «numero limitato» di clienti e che i suoi sistemi e i fondi dei clienti non sono stati compromessi.

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