Liquid ha riavviato la produzione di blocchi dopo aver distribuito aggiornamenti software di emergenza, sebbene le transazioni e le operazioni di peg restino sospese mentre proseguono gli interventi di recupero.

Liquid Network ha ripreso la produzione di blocchi in seguito a un prelievo di Bitcoin da 320 milioni di dollari, sebbene le transazioni e le operazioni di peg restino sospese mentre proseguono gli interventi di recupero.

In un post di giovedì su X, Liquid ha dichiarato che la produzione di blocchi era ripresa «senza transazioni», come misura precauzionale, mentre la rete viene monitorata per «confermare la piena stabilizzazione». Sono stati distribuiti gli aggiornamenti necessari ai suoi nodi functionary e bridge, e ora i nodi functionary firmano e convalidano i blocchi come previsto.

Le operazioni di peg, inclusi i peg-out autorizzati da PAK, restano sospese mentre la rete lavora per ripristinare la propria riserva di BTC/L-BTC.

Un giorno prima, Liquid ha rilasciato un aggiornamento di emergenza per Elements, il software alla base della rete, per affrontare la vulnerabilità della cache di verifica delle prove collegata all’incidente. L’aggiornamento, Elements v23.3.4, ha rafforzato le chiavi della cache utilizzate per le prove di intervallo nell’ambito del piano di ripristino della rete.

Fonte: Liquid Network

270 milioni di dollari in Bitcoin restituiti dopo l’exploit

Liquid ha sospeso le operazioni il 6 settembre, dopo che soggetti che affermavano di essere hacker white hat hanno prelevato circa 4.000 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 320 milioni di dollari, dal wallet della federazione della rete.

Il prelievo rappresentava circa il 95% del saldo di circa 4.200 BTC del wallet e coinvolgeva L-BTC provenienti da un bug in Elements, il software open source alla base di Liquid.

Successivamente, i soggetti hanno restituito 3.400 BTC, per un valore di circa 270 milioni di dollari all’epoca, dopo che Blockstream aveva confermato che i nodi bridge interessati erano stati aggiornati con una patch. Al 7 settembre risultavano ancora mancanti circa 598 BTC, per un valore di circa 46 milioni di dollari ai prezzi attuali.

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