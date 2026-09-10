Fonte: Liquid Network
Liquid ha sospeso le operazioni il 6 settembre, dopo che soggetti che affermavano di essere hacker white hat hanno prelevato circa 4.000 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 320 milioni di dollari, dal wallet della federazione della rete.
Il prelievo rappresentava circa il 95% del saldo di circa 4.200 BTC del wallet e coinvolgeva L-BTC provenienti da un bug in Elements, il software open source alla base di Liquid.
Successivamente, i soggetti hanno restituito 3.400 BTC, per un valore di circa 270 milioni di dollari all’epoca, dopo che Blockstream aveva confermato che i nodi bridge interessati erano stati aggiornati con una patch. Al 7 settembre risultavano ancora mancanti circa 598 BTC, per un valore di circa 46 milioni di dollari ai prezzi attuali.
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