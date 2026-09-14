Symbiosis afferma di aver recuperato 15 BTC dall’hack del bridge e offre una ricompensa del 20%

Il protocollo di liquidità cross-chain Symbiosis ha dichiarato di aver recuperato 15 Bitcoin, per un valore di circa 1,1 milioni di dollari, da un exploit del bridge Bitcoin subito venerdì.

Symbiosis ha dichiarato di aver recuperato 15 Bitcoin (BTC) trasferendoli in un wallet multi-firma controllato dal team e ha chiarito che tutte le route restano operative, secondo un post pubblicato venerdì su X. L’exploit ha colpito il bridge Bitcoin nativo di Symbiosis, che resta sospeso.

L’ indirizzo dell’attaccante ha coniato 46,1 miliardi di token non garantiti dal bridge Bitcoin del protocollo, ma ha ottenuto proventi netti pari a 4,3 Wrapped Bitcoin (WBTC), per un valore di 336.000 dollari, secondo la società di sicurezza blockchain Blockaid, che ha segnalato l’exploit venerdì. Il protocollo non ha specificato in che modo i Bitcoin recuperati siano collegati ai 336.000 dollari di proventi attribuiti all’attaccante.

Symbiosis offre ora una ricompensa del 20% a chiunque fornisca informazioni che portino al recupero degli asset. Inizialmente il protocollo aveva offerto all’attaccante una ricompensa white hat del 20% in cambio della restituzione dei fondi, ma il termine è scaduto domenica. Il protocollo ha dichiarato che renderà noto un quadro di compensazione per i fornitori di liquidità interessati.

DefiLlama ha stimato perdite di circa 336.000 dollari nell’exploit, ma il protocollo non ha ancora divulgato il conteggio finale delle perdite subite.

Gli exploit dei bridge continuano a mettere alla prova la DeFi

A giugno, Secret Network ha subito un exploit di “conio infinito” che ha drenato circa 4,6 milioni di dollari dal protocollo.

A maggio, il bridge Verus-Ethereum è stato svuotato in un exploit di trasferimento cross-chain contraffatto per 5.402 Ether, allora del valore di circa 11,6 milioni di dollari. L’ hacker ha restituito il 75% dei fondi rubati e ha trattenuto circa 1.350 Ether, ovvero 2,8 milioni di dollari, un giorno dopo che il protocollo gli aveva offerto una ricompensa white hat del 25%.

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