Aggiornamento (29 settembre, 8:45 pm UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere una risposta della CFTC.

Dopo venerdì, due delle agenzie finanziarie statunitensi incaricate di supervisionare e far rispettare la normativa sugli asset digitali resteranno con appena tre commissari, in seguito alla partenza di un membro repubblicano.

Venerdì Hester Peirce, commissaria della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per otto anni, lascerà l’agenzia circa due mesi prima della scadenza della proroga di 18 mesi del suo secondo mandato. La partenza di Peirce, che molti nel settore conoscevano come “Crypto Mom” per le sue posizioni sugli asset digitali, segnerà solo la seconda volta nella storia degli Stati Uniti in cui l’agenzia opererà con due commissari.

Alla SEC, il presidente Paul Atkins e Mark Uyeda, entrambi repubblicani, resteranno gli ultimi due commissari di un organo bipartisan che dovrebbe essere composto da cinque persone. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un altro ente regolatore federale responsabile di molti aspetti della supervisione e dell’applicazione delle norme sulle crypto, è guidata dal presidente Michael Selig, unico commissario, dal dicembre 2025, quando la presidente ad interim Caroline Pham ha lasciato l’incarico.

In qualità di presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è l’unica persona che, secondo la legge federale, può nominare i sostituti per coprire i posti vacanti nella leadership della SEC e della CFTC. Tuttavia, la Casa Bianca non ha annunciato alcuna nomina né l’intenzione di nominare altri membri nelle agenzie finanziarie, tutti scelti da Trump ad eccezione di Uyeda, nominato da Biden nel 2022.

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Cointelegraph ha contattato la SEC per un commento su eventuali nomine, ma non ha ricevuto una risposta immediata. Un portavoce della CFTC ha dichiarato che Selig “accoglie con favore nuovi commissari alla CFTC dopo la loro nomina e conferma da parte del Senato degli Stati Uniti” e che l’agenzia era “più che attrezzata per supervisionare anche la propria parte del mercato delle crypto”.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che Trump intendeva nominare membri in entrambe le agenzie “nel prossimo futuro”. CNBC ha riferito il 4 settembre che i funzionari della Casa Bianca stavano esaminando quattro candidati per coprire i posti vacanti di commissario alla CFTC, ma non ha fatto i nomi.

“Il Congresso ha progettato questi organi e commissioni affinché fossero bipartisan e ha conferito loro l’autorità di regolamentare alcune delle parti più vitali e significative della vita americana”, hanno dichiarato i senatori democratici in una lettera di giugno a Trump e al leader della maggioranza al Senato John Thune, riferendosi alla SEC, alla CFTC e ad altri dipartimenti. “Ma l’amministrazione Trump sembra intenzionata ad assicurarsi di mantenere il controllo completo su queste agenzie, mostrando scarso interesse a lavorare in buona fede con il Congresso”.

Tre commissari regolano le crypto senza il CLARITY Act

Senza una leadership completa, entrambe le agenzie finanziarie continuano a portare avanti la regolamentazione delle crypto attraverso la definizione di norme anziché mediante leggi approvate dal Congresso. Molti operatori del settore avevano spinto i legislatori statunitensi ad approvare il Digital Asset Clarity (CLARITY) Act all’inizio di questo mese, ma il disegno di legge non è passato al Senato controllato dai repubblicani.

Il CLARITY Act avrebbe dovuto conferire alla CFTC maggiore autorità sulla regolamentazione degli asset digitali in ambiti attualmente gestiti dalla SEC. Senza l’approvazione del disegno di legge da parte del Congresso, entrambe le agenzie hanno annunciato diversi modi di interpretare le leggi federali applicate agli emittenti di token: la SEC, pubblicando indicazioni del personale sui contratti di investimento, e la CFTC, specificando come le aziende potrebbero utilizzare la tenuta dei registri tramite blockchain.

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