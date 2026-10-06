Il governo del Regno Unito ha nominato sei grandi banche per guidare l’emissione del suo primo titolo di Stato nativamente digitale, con il progetto pilota previsto entro il primo trimestre del 2027.

Barclays, HSBC, Lloyds, Morgan Stanley, NatWest e RBC Capital Markets sono state nominate joint lead manager per il Digital Gilt Instrument (DIGIT) a seguito di una procedura di appalto competitiva. La segretaria economica al Tesoro Lucy Rigby ha annunciato le nomine martedì durante un discorso programmatico alla UK Digital Assets Week.

Le banche forniranno servizi di sottoscrizione, coinvolgimento degli investitori e distribuzione per l’emissione pilota.

Fonte: Lucy Rigby

DIGIT sarà emesso su una piattaforma operante nell’ambito della Digital Securities Sandbox del Regno Unito e testerà l’uso della tecnologia dei registri distribuiti (DLT) nell’emissione e nell’intero ciclo di vita del bond, incluso il regolamento on-chain. Il governo ha dichiarato che il progetto pilota intende esplorare l’uso della DLT nei mercati del debito sovrano, incoraggiando al contempo lo sviluppo dell’infrastruttura finanziaria digitale nel Regno Unito.

Il progetto segue la nomina di HSBC a fornitore DLT del progetto pilota, avvenuta a febbraio, e un accordo di luglio tra HSBC e il London Stock Exchange Group per sviluppare un collegamento con un depositario di titoli digitali.

In un post su X pubblicato martedì, Rigby ha dichiarato che le nomine segnano un passo importante verso l’emissione del gilt digitale all’inizio del prossimo anno, definendo DIGIT “un test pratico della nuova infrastruttura dei mercati finanziari”.

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Il bond digitale affronta il test dell’infrastruttura

In commenti condivisi con Cointelegraph, Richard Baker, CEO e fondatore di Tokenovate e membro della Wholesale Digital Markets Industry Taskforce del Tesoro di Sua Maestà, ha dichiarato che il progetto pilota dovrà affrontare il modo in cui i titoli digitali si collegano all’infrastruttura finanziaria esistente:

Il regolamento on-chain dovrà collegarsi al contante, alla custodia e all’infrastruttura di regolamento esistente, mentre standard comuni e certezza giuridica manterranno coerenti gli eventi del ciclo di vita tra i diversi sistemi.

Baker ha affermato che costruire fin dall’inizio questa connettività potrebbe contribuire a dimostrare se la tokenizzazione possa migliorare la liquidità e l’efficienza del mercato senza creare nuovi silos digitali.

Marius Jurgilas, CEO di Axiology ed ex banchiere centrale, ha aggiunto che il potenziale impatto di DIGIT potrebbe estendersi oltre il finanziamento pubblico:

Collegare emissione, distribuzione, negoziazione e regolamento attraverso un’infrastruttura regolamentata potrebbe ampliare la loro base di investitori e creare più opzioni di finanziamento. Il sostegno del governo a questo sviluppo può contribuire a gettare le basi per un mercato in cui il capitale si sposti più facilmente tra i Paesi e raggiunga una gamma più ampia di emittenti.

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