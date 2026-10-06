Fonte: Eric Balchunas
L’ETF consentirebbe agli investitori di ottenere un’esposizione a Zcash attraverso un tradizionale conto di intermediazione, senza acquistare o detenere direttamente la criptovaluta focalizzata sulla privacy. Zcash utilizza prove a conoscenza zero per consentire transazioni schermate che possono occultare gli importi delle transazioni e le identità dei mittenti e dei destinatari.
Il fondo dei Winklevoss si unirebbe all’ETF Zcash di Grayscale (ZCSH), già negoziato negli Stati Uniti. Grayscale ha recentemente annunciato un frazionamento azionario in rapporto 3 a 1 per il fondo.
ZEC è aumentato di oltre il 735% nell’ultimo anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a circa 23 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko. Martedì veniva scambiato a circa 1.354 dollari, classificandosi come la decima criptovaluta più grande per valore di mercato.
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