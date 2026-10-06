Cointelegraph
DOGE$0.09345 2.64%
TRX$0.3357 0.23%
LINK$13.93 0.01%
ZEC$1,348.69 0.04%
ADA$0.2683 1.62%
XRP$1.50 0.88%
ETH$2,697.14 0.80%
BTC$85,583.42 0.44%
XMR$556.60 0.35%
BNB$780.22 1.03%
XLM$0.2126 1.63%
SOL$121.30 0.12%
HYPE$91.77 3.40%
Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiAutore

L’ETF Zcash sostenuto dai Winklevoss presenta la domanda alla SEC per la quotazione sul Nasdaq

Ultime notiziePubblicato6 ott 2026

Il fondo proposto deterrà direttamente ZEC, con Gemini Trust come depositario, mentre le affiliate di Winklevoss Capital valutano un investimento fino a 100 milioni di dollari.

Un fondo negoziato in borsa (ETF) sostenuto dai Winklevoss e volto a seguire il prezzo di Zcash ha presentato una dichiarazione di registrazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

L’ETF Zcash proposto dai Winklevoss deterrà direttamente ZEC e cercherà di quotarsi sul Nasdaq Stock Market con il ticker WINK, secondo il documento depositato.

Winklevoss Asset Services sponsorizzerebbe il fondo, mentre la sua affiliata Gemini Trust Company custodirebbe le disponibilità di ZEC dell’ETF. Il fondo applicherebbe una commissione annuale dello 0,25% per lo sponsor e non utilizzerebbe leva finanziaria né derivati per raggiungere il proprio obiettivo d’investimento.

Winklevoss Capital Fund, attraverso una o più affiliate, ha manifestato interesse ad acquistare fino a 100 milioni di dollari in quote dell’ETF proposto, sebbene il documento depositato precisasse che il potenziale investimento non è vincolante.

Fonte: Eric Balchunas

L’ETF consentirebbe agli investitori di ottenere un’esposizione a Zcash attraverso un tradizionale conto di intermediazione, senza acquistare o detenere direttamente la criptovaluta focalizzata sulla privacy. Zcash utilizza prove a conoscenza zero per consentire transazioni schermate che possono occultare gli importi delle transazioni e le identità dei mittenti e dei destinatari.

Il fondo dei Winklevoss si unirebbe all’ETF Zcash di Grayscale (ZCSH), già negoziato negli Stati Uniti. Grayscale ha recentemente annunciato un frazionamento azionario in rapporto 3 a 1 per il fondo.

ZEC è aumentato di oltre il 735% nell’ultimo anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a circa 23 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinGecko. Martedì veniva scambiato a circa 1.354 dollari, classificandosi come la decima criptovaluta più grande per valore di mercato.

Rivista: La stagione delle altcoin è in arrivo — e questa volta i trader sono più selettivi 


Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://cointelegraph.it/editorial-policy

Altro sull'argomento