OneKey ha dichiarato di aver riprodotto in laboratorio un exploit contro una versione precedente dell’app di Ledger, corretto da Ledger nella sua app Ethereum 1.22.2, senza che alcun utente perdesse fondi.

Il team di sicurezza interno di OneKey, fornitore di wallet open source, ha dichiarato di aver riprodotto con successo in un ambiente di test un exploit mirato a una versione obsoleta dell’app Ethereum di Ledger installata sul dispositivo.

Il fondatore e CEO di OneKey, Yishi Wang, ha dichiarato di aver eseguito un «attacco di sostituzione delle transazioni» contro l’app Ethereum 1.22.1 di Ledger sfruttando una vulnerabilità precedentemente corretta, che consente agli aggressori di sovrascrivere la transazione in attesa di essere firmata mentre l’utente sta ancora esaminando quella legittima.

Ledger ha dichiarato che per sfruttare la vulnerabilità era necessario controllare le comunicazioni tra il dispositivo e il suo host, ad esempio tramite malware, software del wallet compromesso o una pagina web ostile. Ledger ha aggiunto protezioni a livello di app con il rilascio dell’app Ethereum 1.22.2 il 13 agosto, prima di correggere il problema sottostante nel Secure SDK 26.6.1 il 21 agosto.

“Nessun utente di Ledger è stato hackerato. Quanto descritto qui è una riproduzione in laboratorio di una vulnerabilità in una versione obsoleta dell’app Ethereum,” Ledger ha scritto in un post di giovedì su X.

Il test di sicurezza segue l’ exploit Coldcard di luglio, quando gli aggressori hanno sfruttato un bug del firmware introdotto nel marzo 2021 che aveva indebolito la casualità del seed su alcuni wallet Coldcard, rendendo le chiavi private risultanti vulnerabili ad attacchi di forza bruta.

In precedenza Ledger aveva dichiarato che i suoi dispositivi non erano interessati dalla vulnerabilità di Coldcard perché le frasi di recupero vengono generate utilizzando una fonte certificata di casualità integrata nel chip di sicurezza del dispositivo.

La vulnerabilità riprodotta da OneKey non è correlata alla generazione del seed e riguarda invece il modo in cui le transazioni vengono gestite durante il processo di firma.

Rivista: Dentro la «finta irruzione della polizia» che ha costretto a trasferire 1 milione di dollari in Bitcoin