L'operazione Lighthouse ha generato 14.300 piste investigative su 11 exchange crypto e servizi di pagamento e ha segnalato oltre 7.700 account sospetti.

La società di analisi blockchain Chainalysis ha dichiarato che un'operazione globale da essa guidata ha identificato più di 7.700 account sospetti collegati a materiale di abuso sessuale su minori (CSAM).

Secondo un comunicato stampa di martedì condiviso con Cointelegraph, l'operazione Lighthouse ha esaminato 29.120 indirizzi crypto e identificativi digitali connessi a oltre 100 piattaforme, forum e reti di distribuzione di CSAM presenti sul web in chiaro e sul dark web.

L'operazione ha inoltre generato 14.300 piste investigative su 11 exchange crypto e servizi di pagamento e ha segnalato sospetti in 125 Paesi. Tra i sospetti identificati figuravano 16 criminali sessuali registrati.

Tom McLouth, analista senior dell'intelligence presso Chainalysis, ha dichiarato che tra i sospetti figuravano anche personale militare, agenti delle forze dell'ordine, professionisti sanitari e docenti, compresi individui con accesso diretto ai minori.

“Dietro ogni pista c'è un bambino reale a rischio”, ha dichiarato a Cointelegraph.

La sessione intensiva di più giorni si è svolta presso la National Cyber-Forensics and Training Alliance di New York, dopo mesi di arricchimento dei dati. Ha riunito agenzie delle forze dell'ordine, partner del settore privato e organizzazioni non profit specializzate, tra cui Europol, la National Crime Agency del Regno Unito, Binance, Coinbase, Block e la Internet Watch Foundation.

I partecipanti hanno utilizzato l'intelligence onchain per sviluppare piste da utilizzare nei successivi procedimenti legali e nello sviluppo dei casi. Chainalysis ha dichiarato che i risultati avrebbero dovuto portare ad arresti, procedimenti giudiziari e interventi a livello di account.

Le società crypto intensificano gli sforzi contro lo sfruttamento minorile

L'operazione Lighthouse segue altre iniziative di società crypto e organizzazioni per la protezione dei minori volte ad ampliare la condivisione di informazioni sulle attività crypto legate allo sfruttamento. Europol ha dichiarato che un'azione congiunta era essenziale perché gli autori sfruttano servizi finanziari, sistemi di pagamento e piattaforme Internet.

Binance, uno degli exchange che hanno partecipato a Lighthouse, ha annunciato a luglio una partnership con l'organizzazione non profit Stop The Traffik. L'exchange ha dichiarato che l'organizzazione avrebbe fornito informazioni, formazione e approfondimenti volti a migliorare il rilevamento e l'indagine sulle attività crypto legate alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento minorile.

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Il tracciamento della blockchain ha già contribuito ad azioni delle autorità nelle indagini sul CSAM. Nel 2019, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la chiusura di Welcome to Video, descritto all'epoca come il più grande mercato darknet di sfruttamento sessuale minorile per volume di contenuti.

Le autorità hanno tracciato i pagamenti in Bitcoin per localizzare il server del sito in Corea del Sud e identificare il suo amministratore. L'indagine ha portato all'arresto e all'incriminazione di 337 utenti, alla liberazione di almeno 23 vittime e al sequestro di circa otto terabyte di materiale.

Chainalysis ha dichiarato che il suo software è stato utilizzato per analizzare le transazioni e mappare gli utenti e i collaboratori del sito.

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