Il controllo della Camera e del Senato degli Stati Uniti è in palio nel 2026 e alcuni sostenitori ipotizzano che l’industria delle criptovalute possa intensificare i tentativi di influenzare le elezioni dopo il voto sul CLARITY.

Il fallimento della scorsa settimana al Senato degli Stati Uniti nel portare avanti un disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali potrebbe spingere i gruppi dell’industria delle criptovalute che cercano di influenzare le principali sfide elettorali congressuali nelle elezioni di metà mandato statunitensi del 2026, ormai a soli 42 giorni di distanza.

Il 15 settembre i senatori hanno votato 49 a favore e 50 contro l’avanzamento del Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), riducendo significativamente le possibilità che il Congresso approvi la legislazione, considerati i pochi giorni di sessione rimasti prima del 2027.

Sebbene alcuni sostenitori delle criptovalute non abbiano escluso la possibilità che il CLARITY venga sottoposto a un nuovo voto prima della prossima sessione del Congresso, almeno uno dei comitati di azione politica (PAC) del settore non vuole correre rischi.

Un PAC sostenuto da Coinbase e Ripple Labs, Fairshake, ora prevede di investire 30 milioni di dollari per opporsi a Sherrod Brown nella corsa al Senato in Ohio. Brown ha presieduto la commissione bancaria del Senato quando i Democratici erano in maggioranza e ha sostenuto molte politiche contrarie alle criptovalute, rendendo un suo possibile ritorno una sfida per un altro voto.

«[Se Brown] vince, potrebbe benissimo essere il voto decisivo, o uno dei due voti decisivi, in una maggioranza democratica al Senato», ha scritto l’economista Paul Krugman in un post su Substack pubblicato martedì. «E ora sappiamo che il Partito Democratico non è puro come la neve appena caduta. Non è immune all’influenza finanziaria. Non è nemmeno immune dalla corruzione di fatto da parte delle criptovalute».

Steve Gannon, partner dello studio legale Davis Wright Tremaine, ha dichiarato a Cointelegraph che il voto sul CLARITY «ha fornito al settore un quadro molto chiaro di chi siano i sostenitori affidabili nel lungo periodo e chi no», aggiungendo:

«Sarà difficile per coloro che hanno votato contro il CLARITY sostenere che il settore dovrebbe appoggiarli finanziariamente nelle elezioni di metà mandato».

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L’ex senatore dell’Ohio ha perso la candidatura alla rielezione del 2024 contro il repubblicano Bernie Moreno, dopo che Fairshake aveva speso circa 41 milioni di dollari per opporsi al democratico. Il PAC ha inoltre speso oltre 130 milioni di dollari in pubblicità durante il ciclo elettorale del 2024, offrendo un’anticipazione di come potrebbe reagire di fronte alla minaccia che il CLARITY non venga approvato prima delle elezioni di metà mandato.

Cointelegraph ha chiesto commenti alla campagna di Brown, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Come reagirà l’industria delle criptovalute ai voti sul CLARITY nelle elezioni di metà mandato?

Stand With Crypto, un’iniziativa lanciata da Coinbase nel 2023, ha avvertito che i legislatori che la scorsa settimana non hanno portato avanti il CLARITY Act al Congresso potrebbero affrontare «conseguenze» nelle elezioni di metà mandato del 2026 in base ai loro voti.

L’organizzazione responsabile della valutazione dei politici in base alle loro posizioni sulle criptovalute potrebbe avere un impatto significativo sulle elezioni e sul modo in cui i PAC vicini al settore utilizzano i fondi per prendere di mira determinati candidati, influenzando potenzialmente gli elettori in un anno elettorale che potrebbe modificare il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti e offrire al disegno di legge sulla struttura del mercato un’altra possibilità di essere approvato.

«I risultati del voto [sul CLARITY Act] chiariscono quali funzionari sono con la nostra comunità e quali sono contro di noi — e faremo in modo che i nostri sostenitori siano pronti a esprimere il loro voto di conseguenza in queste e nelle future elezioni», ha dichiarato il direttore esecutivo di Stand With Crypto, Mason Lynaugh.

A lunedì, Fairshake e i suoi PAC affiliati Defend American Jobs e Protect Progress non avevano comunicato alla Federal Election Commission (FEC) alcuna spesa successiva al voto sul CLARITY.

I documenti depositati presso la FEC mostravano inoltre che non vi erano state spese successive al CLARITY da parte di Fellowship, un altro PAC vicino al settore crypto finanziato da Cantor Fitzgerald e Anchorage Digital, né da parte del Digital Freedom Fund, un gruppo sostenuto dai cofondatori di Gemini Tyler e Cameron Winklevoss.

Rivista: C’è ancora qualche possibilità di salvare il CLARITY Act?