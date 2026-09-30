Le sue scelte per la Camera e il Senato sono state annunciate mentre molti sondaggi indicavano i Democratici come favoriti per riconquistare il controllo di entrambe le camere nel 2027.

Aggiornamento (30 settembre, 10:55 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere una risposta di Stand With Crypto.

Stand With Crypto, l’organizzazione allineata al settore lanciata da Coinbase nel 2023 per promuovere quelle che ha definito «normative chiare e di buon senso per il settore delle criptovalute», ha annunciato diversi candidati per la prossima sessione del Congresso degli Stati Uniti.

Mercoledì, Bloomberg ha riferito per primo che Stand With Crypto avrebbe sostenuto candidati in corsa per seggi al Senato nel 2026, tra cui il repubblicano Jon Husted in Ohio, la repubblicana Ashley Hinson in Iowa e il democratico Chris Pappas nel New Hampshire. Husted difende il suo seggio al Senato contro il democratico Sherrod Brown, che ha perso contro il repubblicano Bernie Moreno nel 2024 dopo che gruppi esterni avevano speso più di 300 milioni di dollari in Ohio.

Oltre ai seggi al Senato, l’organizzazione di advocacy ha dichiarato di aver appoggiato diversi candidati alla Camera dei Rappresentanti, tra cui la repubblicana Mariannette Miller-Meeks in Iowa e il democratico Shomari Figures in Alabama. Le scelte del gruppo arrivano mentre molti sondaggi mostrano che i Democratici sono favoriti per riconquistare il controllo della Camera e del Senato nel 2027.

Un cambiamento nel controllo della maggioranza di una delle due camere del Congresso potrebbe modificare il modo in cui i legislatori affrontano proposte di legge come il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act. Il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute non è riuscito a ottenere voti sufficienti al Senato controllato dai Repubblicani all’inizio di questo mese per una cruciale mozione di cloture, dopo essere stato approvato dalla Camera con sostegno bipartisan nel 2025.

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Ad agosto, Stand With Crypto ha appoggiato 32 candidati alla Camera, definendoli «campioni comprovati delle politiche sugli asset digitali» e citando il loro potenziale di influenzare gli elettori nelle circoscrizioni chiave.

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Dopo il voto fallito sul CLARITY Act del 15 settembre, Stand With Crypto ha messo in guardia dalle «conseguenze» per i legislatori che non avevano sostenuto la legge.

A soli 34 giorni dalle elezioni di metà mandato, alcuni candidati sono già stati sommersi da denaro proveniente dal settore delle criptovalute, fatto transitare attraverso comitati di azione politica (PAC) e donazioni dirette alle campagne. Il Fairshake PAC, un gruppo sostenuto in larga parte dai contributi di Coinbase, Ripple Labs e Andreessen Horowitz, si è impegnato inizialmente a spendere 30 milioni di dollari per sostenere Husted contro Brown in Ohio e a giugno aveva speso 82 milioni di dollari per i candidati in tutto il Paese.

Parlando con Cointelegraph della spesa nella corsa al Senato tra Husted e Brown, il direttore esecutivo di Stand With Crypto Mason Lynaugh ha dichiarato che non «esistono prove che le organizzazioni del settore delle criptovalute siano in grado di comprare garanzie su chi vincerà una competizione». Ha affermato che Husted era un «legislatore comprovato a favore delle criptovalute» e che l’appoggio dell’organizzazione era dovuto al voto del legislatore dell’Ohio a favore del CLARITY Act, la «principale priorità politica» del settore.

«[Q]uando il suo avversario [Brown] era l’ultima volta al Senato, era una voce di primo piano contro le criptovalute da una posizione molto influente nella Commissione bancaria del Senato», ha dichiarato Lynaugh. «Le azioni contano più delle parole. Sebbene le recenti dichiarazioni dell’ex senatore Brown sul ruolo delle criptovalute nell’economia nazionale siano incoraggianti, è il suo operato passato a contare maggiormente nel nostro processo di appoggio».

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