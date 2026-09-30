Le norme in bozza dell’Illinois precisano come la tassa dello 0,2% sulle transazioni in asset digitali si applicherebbe a stablecoin, piattaforme DeFi, bridge crypto e trasferimenti in self-custody.

I funzionari fiscali dell’Illinois hanno pubblicato norme in bozza che dettagliano come la tassa dello 0,2% sugli asset digitali, già approvata dallo Stato, si applicherebbe a stablecoin, piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) e altre attività crypto.

Le nuove norme in bozza forniscono dettagli sull’attuazione della legge, indicando quali transazioni e asset digitali rientrerebbero nel suo ambito. Secondo la proposta, le stablecoin sarebbero trattate come asset digitali soggetti alla tassa, mentre i token non fungibili sarebbero esclusi.

Le transazioni DeFi sarebbero generalmente esenti, a meno che gli utenti non paghino commissioni considerate una «controprestazione di valore», come le commissioni di protocollo riscosse per gestire o mantenere una piattaforma. Le commissioni di rete e quelle sugli swap pagate esclusivamente ai fornitori di liquidità non farebbero scattare la tassa.

Le norme identificano inoltre il bridging crypto come un’attività di scambio imponibile quando viene effettuato tramite un broker di asset digitali a fronte di una controprestazione. Anche i trasferimenti dagli exchange centralizzati ai wallet in self-custody potrebbero essere tassati quando l’exchange applica una commissione.

L’Illinois ha approvato il Digital Asset Tax Act a giugno, nonostante l’opposizione dei gruppi dell’industria crypto. La tassa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Il Dipartimento delle Entrate dell’Illinois ha dichiarato lunedì che sta accettando commenti sulla bozza fino al 30 ottobre.

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