La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha aperto mercoledì le domande per le aziende di criptovalute che cercano l’autorizzazione nell’ambito di un regime normativo destinato a entrare in vigore il 25 ottobre 2027.

Le società che intendono continuare a operare nel Regno Unito dovrebbero presentare domanda entro la fine di febbraio 2027. La FCA prevede di decidere sulle domande presentate durante quella finestra prima dell’entrata in vigore del regime.

Il quadro normativo amplia la supervisione della FCA oltre i requisiti in materia di antiriciclaggio e promozione finanziaria. L’autorità di regolamentazione ha finalizzato le proprie regole a giugno, compresi i requisiti relativi all’emissione di stablecoin, alle piattaforme di trading di criptovalute e agli abusi di mercato.

«Il nuovo regime britannico per le criptovalute offrirà ai consumatori maggiori tutele e alle aziende un quadro chiaro in cui operare», ha dichiarato Dominic Cashman, direttore delle autorizzazioni della FCA.

Emma Banymandhub, CEO dell’associazione di categoria del settore dei pagamenti The Payments Association, ha accolto con favore l’apertura, ma ha invitato le aziende già registrate ai sensi delle normative antiriciclaggio (MLR) a considerarla una nuova procedura di autorizzazione.

«La registrazione MLR non sarà trasferita e le aziende dovrebbero essere realistiche rispetto agli standard che dovranno soddisfare», ha dichiarato in commenti condivisi con Cointelegraph.

Banymandhub ha affermato che l’attuazione sarà particolarmente importante per le aziende più piccole e in crescita.

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