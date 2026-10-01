La Commodity Futures Trading Commission statunitense cerca di chiarire la definizione di «swap» nel contesto di una disputa sulla giurisdizione con le autorità statali di regolamentazione del gioco d’azzardo riguardo ai mercati predittivi.

Un fascicolo dell’Office of Information and Regulatory Affairs mostra che l’agenzia ha presentato una proposta di norma per ampliare la definizione di «swap» includendo i contratti per eventi, insieme a una norma finale provvisoria che escluderebbe i prodotti di gioco d’azzardo in stile casinò. Entrambe sono in fase di revisione.

La classificazione è importante perché la CFTC ha sostenuto che la legge federale le conferisce l’autorità esclusiva sugli swap negoziati sulle sue borse regolamentate, come quelli offerti da Polymarket e Kalshi. Le autorità statali di regolamentazione statunitensi hanno contestato questa posizione, in particolare per i contratti su eventi sportivi, sostenendo che sono soggetti alle leggi statali sul gioco d’azzardo.

Correlato: Kalshi perde l’appello, aprendo la strada a una possibile causa davanti alla Corte Suprema